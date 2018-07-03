Çandır: “Son 16 yılın en yükseği”

Çandır: “Son 16 yılın en yükseği”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Çandır: “Son 16 yılın en yükseği”   
 
- Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, “16 yılın Haziran aylarında yüzde 1 olarak gerçekleşen bir tüketici enflasyonumuz olmadı. 16 yılda en yüksek ikinci yıllık enflasyon ise yüzde 10.90 ile geçen yıl Haziran ayında yaşanmıştı” dedi.   
  BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Haziran ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 2.61 ve yıllık yüzde 15.39 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, yurtiçi üretici enflasyonunun (Yİ_ÜFE) aylık yüzde 3.03 ve yıllık yüzde 23.71 olarak ilan edildiğini kaydetti.  Çandır, enflasyon yapısındaki katılığı gösteren çekirdek enflasyonun aylık yüzde 1.81 ve yıllık yüzde 14.60 ilan edildiğini bildirdi. Haziran ayı tüketici ve üretici enflasyonunun son 16 yılın en yükseği olduğunu kaydeden Çandır, “Öyle ki, geçen 16 yılın Haziran aylarında yüzde 1 olarak gerçekleşen bir tüketici enflasyonumuz olmadı. 16 yılda en yüksek ikinci yıllık enflasyon ise yüzde 10.90 ile geçen yıl Haziran ayında yaşanmıştı” dedi. 
 
  “Kontrol dışılık sürüyor” 
  Yurtiçi üretici enflasyonu açısından tüketici enflasyonuna göre bir farklılık yaşandığına dikkat çeken Çandır, “Aylıkta 2006 yılındaki yüzde 4.02’lik üretici enflasyonundan sonraki en yüksek ikinci enflasyonu bu Haziran ayında görürken, yıllık enflasyonda yüzde 23.71 ile açık ara rekor yaşamaktayız. Aylıktaki ikinci en yüksek değere karşılık, yıllıkta açık ara en yüksek olmamızın en önemli nedeni, son bir buçuk yıldır sürekli çift hanede seyreden ve giderek yükselen üretici enflasyonu yaşamamızdır” değerlendirmesinde bulundu. 
  “Haziran ayı tüketici ve yurtiçi üretici enflasyonlarının bizi 90’lı yılların enflasyonist ortamına doğru götürmektedir” diyen Çandır, “Üstelik bu kez, 90’lı yıllardan farklı olarak, G20 ülkeleri içindeki açık ara enflasyon liderliğimiz söz konusudur” dedi. 
 
  “Üreticinin yükü arttı” 
  Üreticinin üzerinde biriken ve tüketiciye yansıtılamayan enflasyon yükünün 2017 Ocak ayındakine göre yüzde 100 arttığını bildiren Başkan Çandır, “Yıllık üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki farklar analiz edilirse bu durum açıklıkla görülecektir. Burada bizim açımızdan önemli olan enflasyonda zirveyi görüp görmediğimiz konusudur. Tüketici enflasyonundaki yükseliş beklentisi bakımından üretici-tüketici enflasyonu farkı büyük önem taşımaktadır. Son bir buçuk yıldır giderek artan bu fark, henüz tüketici enflasyonunda zirveyi görmediğimizin temel göstergelerinden biridir” diye konuştu. 
  Üretici enflasyonu bakımından temel belirleyicinin kurlardaki hareketlilik olduğunu söyleyen Çandır, “Döviz fiyatlarında, zirveyi görme algısı yerleşmediği sürece üretici enflasyonunda yeni zirve eğilimi ortadan kalkmaz. Yani önümüzdeki aylarda özellikle tüketici enflasyonunda yeni zirveler bizi beklemektedir. Üretici ve tüketici enflasyonlarındaki eğilim, yükseliş ve yeni zirveler arayışındayken bu durumun kalıcılığının göstergesi olan çekirdek enflasyon da bize gelecek için yardımcı olmamaktadır. Çünkü çekirdek enflasyondaki yüzde 15’e yaklaşan seviye kalıcı gözükmektedir.” 
 
  Batı Akdeniz enflasyonu düşük 
  Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz’de tüketici enflasyonunun aylıkta yüzde 2.23 ve yıllıkta yüzde 16.76 olarak ilan edildiğini belirten BAGEV Başkanı Ali Çandır, “26 bölge içerisinde aylık enflasyonda en düşük artışı yaşayan bölgemiz, yıllıkta en yüksek 5. sırada yer almıştır” dedi. Çandır, gıda, ulaşım, konut ve giyim kalemlerinin Batı Akdeniz enflasyonunu nispi olarak düşük çıkaran ana kalemler olduğunu söyledi. Çandır, Türkiye ortalamasında yüzde 5.98 olan gıda enflasyonunun Batı Akdeniz’de yüzde 5.02, yüzde 2.66 olan ulaştırmanın bölgemizde yüzde 2.52, yüzde 1.03 olan konutun bölgemizde yüzde 0.69 ve yüzde -1.15 olan giyimin bölgemizde yüzde -2.48 olarak ilan edildiğini belirtti. Çandır, turizmdeki hareketliliğin de etkisiyle lokanta ve oteller kaleminde yüzde 1.74 olan Türkiye ortalamasına karşılık bölge enflasyonunda yüzde 3.13 artış yaşandığını kaydetti. 
 
AW434757_01


İHA
                          
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Memura ek zam oranı belli oldu
Isparta’ya Gül Köşkü
Isparta’da 30 kişinin içme suyundan zehirlendiği iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama
Eğirdir’e yeni Devlet Hastanesi
Yangından dönen itfaiye karpuz yüklü tırı yanmaktan kurtardı
Isparta’da terk edilmiş 4 yavru köpekten 2’si canlı olarak kurtarıldı
Kritik veri açıklandı! Ek zam oranları belli oldu
Isparta’da planlı elektrik kesintileri
Vatandaşın bütün borcu siliniyor
TED Isparta Koleji öğrencileri Oxford Üniversitesinde
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı!
Eğirdir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ödülleri verildi
Milletvekili Gökgöz: “Isparta’nın kalkınması için çalışacağız”
Başkan Günaydın, başarılı güreşçileri altınla ödüllendirdi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İsteyene yarım gün iş
Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda görevli Yarbay’a FETÖ’den gözaltı
YKS soru-cevapları yayımlandı!
Isparta’daki 10.yıl bale gösterisine yoğun ilgi
Isparta'da trafo patlamasında çıkan yangın korkuttu
GÜNAYDIN: ''KOKU OLAYINI ÇÖZDÜK BİTTİ''
Uluborlu'da Geleneksel Kiraz Festivali 2018
Türkiye’nin doğal fotoğraf stüdyosu lavanta tarlalarında düğün turizmi
Isparta'da Milletvekili Mazbata Töreni
DSİ DEV PROJELER İNŞA EDİYOR!
Başkan Ünverdi'den Önemli Açıklamalar...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakanlık duyurdu! Bin 500 daimi işçi alınacakBakanlık duyurdu! Bin 500 daimi işçi alınacak27 Haziran 2018
Resmen açıklandı! Artık ücret alınmayacakResmen açıklandı! Artık ücret alınmayacak28 Haziran 2018
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyorKamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor28 Haziran 2018
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı 27 Haziran 2018
SSK emeklisine en az bin 683 TLSSK emeklisine en az bin 683 TL28 Haziran 2018
En düşük emekli zammı ne kadar olacak?En düşük emekli zammı ne kadar olacak?27 Haziran 2018
ISPARTA'DA BU AVM'DE FİYATLAR İNDİISPARTA'DA BU AVM'DE FİYATLAR İNDİ28 Haziran 2018
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İsteyene yarım gün işMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İsteyene yarım gün iş02 Temmuz 2018
Patates ve soğandaki ateş sönüyorPatates ve soğandaki ateş sönüyor27 Haziran 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi28 Haziran 2018
Vatandaşın bütün borcu siliniyorVatandaşın bütün borcu siliniyor03 Temmuz 2018
Isparta'da trafo patlamasında çıkan yangın korkuttu Isparta'da trafo patlamasında çıkan yangın korkuttu 01 Temmuz 2018
Isparta’da av tüfekli köpek katliamı Isparta’da av tüfekli köpek katliamı29 Haziran 2018
Memura ek zam oranı belli olduMemura ek zam oranı belli oldu03 Temmuz 2018
Isparta'da 'lavanta kokulu köy’ kırsal turizmle gelişiyor Isparta'da 'lavanta kokulu köy’ kırsal turizmle gelişiyor 28 Haziran 2018
BİNLERCE KİŞİYE MÜJDE O BORÇLAR SİLİNİYOR!BİNLERCE KİŞİYE MÜJDE O BORÇLAR SİLİNİYOR!28 Haziran 2018
Isparta'da Milletvekili Mazbata TöreniIsparta'da Milletvekili Mazbata Töreni29 Haziran 2018
​Burdur’da cinayet​Burdur’da cinayet30 Haziran 2018
Türkiye’nin doğal fotoğraf stüdyosu lavanta tarlalarında düğün turizmi Türkiye’nin doğal fotoğraf stüdyosu lavanta tarlalarında düğün turizmi 01 Temmuz 2018
GÜNAYDIN: ''KOKU OLAYINI ÇÖZDÜK BİTTİ''GÜNAYDIN: ''KOKU OLAYINI ÇÖZDÜK BİTTİ''01 Temmuz 2018