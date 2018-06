- Antalya’nın Kumluca ilçesi Adrasan Turizm bölgesinde görev yapacak Can Kurtaranlar için uygulamalı ve pratik eğitim veriliyor.Kumluca Belediyesi Adrasan Turizm Tesislerinde Can Kurtaran olarak 8 kişi görev yapacak. Can Kurtaran Ekibi, aldığı bir haftalık uygulamalı ve pratik eğitimden sonra görev yapmaya başlayacak.Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, “Adrasan’a gelen yerli ve yabancı turistlerimizin daha güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 7 ayrı gözetleme kulesinde 8 Can Kurtaranımız bulunacak. Ekiplerimiz Adrasan Sahilimize gelen misafirlerimizin can ve mal güvenliği için çalışacak” dedi.İHA