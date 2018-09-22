- Antalya'nın Manavgat ilçesinde yunus timleri çalıntı motosiklette uyuşturucu ele geçirdi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde yunus timleri tarafından durdurulan plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, motosiklette bulunan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde plakasız bir motosikleti durdurarak kontrol yaptı. Motosikleti kullanan M.V. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.Ç.’nin üzerinde 2.4 gram kristal olarak adlandırılan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Motosikletin şase numarasından yapılan sorgulamasında Alanya-Konaklı Jandarma Karakolunda çalıntı başvurusunun bulunduğu belirlendi.Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahıslardan M.V.’nin uyuşturucu madde kullanmak, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.V. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.İHA