Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çalınan 200 bin TL değerindeki iş makinesi jandarma tarafından Ankara’da bulunup sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde Kemal Kuru’ya ait 200 bin TL değerindeki iş makinesi kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Korkuteli Jandarma Komutanlığı görevlileri, iş makinesine ait anahtarın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir anahtarcıdan çoğaltıldığını belirledi. Çalışmalarını sürdüren görevliler, anahtarı çoğaltan kişilerin H.H.U ile K.E. olduğunu tespit ederek, Korkuteli ilçesindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Tüm yük taşıyabilecek kapasitedeki araçları kontrol eden görevliler, iş makinesinin bir araç ile Ankara'ya götürüldüğünü belirledi.Ankara’ya OSTİM Sanayi sitesine operasyon düzenleyen jandarma, parçalanmak üzere olan iş makinesini buldu. İş makinesi Ankara’dan alınarak sahibine teslim edildi.Hırsızların yakalanması çalışmaları sürüyor.İHA