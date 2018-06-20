Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınan hafif ticari araç, terk edilmiş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde park halinde olan Seher A.’ya ait 07 LBM 32 plakalı araç 15 Haziran Cuma gecesi saat 02.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniyesi saniye kaydedildi.Bir vatandaşın çalıntı araç haberlerini izledikten sonra aracın 3-4 gündür Sorgun Mahallesi’nde otogarın arkasında park halinde olduğunu söylemesi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta ve çevresinde gerekli incelemelerini yaptıktan sonra aracı sahibine teslim etti.İHA