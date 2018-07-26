- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Side Antik Kenti’nde ücretsiz ring seferi başlattı. Side Otogarı’ndan başlayarak Antik Tiyatro’ya kadar uzanan 1.2 kilometrelik ücretsiz seferlerle pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Side Antik Kenti içerisinde ulaşım kolaylaşıyor.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Konyaaltı Sahili’nin ardından Side Antik Kenti’nde de ücretsiz seferler başlattı. Yoğun talebin olduğu araçlar 10 dakika arayla gün içerisinde yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi taşıyor.Yeni düzenleme ile toplu taşıma araçları yerini Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ring seferlerine bıraktı. Alçak tabanlı, engelli binişine uygun 2 adet 8.5 metrelik servis aracının hizmet verdiği Side Antik Kenti sınırları içerisinde ulaşım daha önce yürüyerek ya da Manavgat Belediyesi’nin 1 TL ücretli seferleri ile sağlanıyordu. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ring seferleriyle Antik Kent içerisinde hem araç yoğunluğu azaldı hem de ulaşım ücretsiz ve konforlu hale geldi.İHA