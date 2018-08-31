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Büyükşehirden Serik’e toplam 210 milyonluk yatırım

Büyükşehirden Serik’e toplam 210 milyonluk yatırım
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  - Büyükşehirden Serik’e toplam 210 milyonluk yatırım   
 
 - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’e 4 yılda toplam 210 milyon liralık  yatırım yaptı. Altyapı yatırımlarından sosyal projelere, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar Serik’in ihtiyaçlarına cevap veren Büyükşehir Belediyesi pek çok sorunu da ortadan kaldırdı.   
  Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın 19 ilçesinde, merkezde ve kırsalda çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yıllardır bekleyen sorunları çözüme kavuşturulurken, toplam 210 milyon TL harcanarak, 955 adet yatırım ve hizmet Seriklilerle buluştu. 
  Altyapı sorunları çözüldü 
  Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in göreve gelmesiyle yatırım sağanağının başladığı Serik’te, öncelikli hizmet altyapı oldu. Altyapı sorunlarının tarih olduğu ilçede, 240 kilometre içme suyu, 1 adet su deposu, 30 kilometre kanalizasyon, 12,5 kilometre yağmur suyu kanalı tamamlandı, 37 milyon lira  harcanarak ilçeye kazandırılan Serik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmet vermeye başladı. Koku giderme sistemi, tam otomasyon ve uzaktan kontrol sistemi, çıkış suyu dezenfeksiyon ve sirkülasyon sistemi ile tam donanımlı bir tesis Serik’e kazandırıldı. Kız Deresi’nin yıllardır süregelen yağmur suyu sorunu çözüme kavuşurken, derenin üzeri kapatılarak, ilçeye yeni ve modern bir cadde kazandırıldı. 

  Serik’in yolları pırıl pırıl 
  Serik’te 2014’ten bugüne yaklaşık bin kilometre yol yapım, bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Kayaburnu Mahallesi, Eskiyörük Mahallesi, Aşağıkocayatak Mahallesi, Çakallık Mahallesi, Tekke Mahallesi, Çınaraltı Mevkii, Prof. Yaşar Uçar Caddesi’nin Kızderesi Yolu ve Kumköy Mahallesi’nde 22,5 kilometrelik yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Kırsal yol yapım çalışmaları kapsamında ise toplam 37,7 kilometre sıcak asfalt, 172 kilometre de sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca G20 ve Expo 2016 bağlantı yolları, Belek-Kadriye Turizm yolu, Kardeş Kentler Caddesi’nde Expo 2016-Kundu bağlantı yolu bitirilerek hizmete açıldı. 

  Serik’te engeller kalktı 
  Engelsiz bir Antalya hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, Serik’teki engelli vatandaşları da unutmadı. 132 vatandaşa engelsiz ulaşım aracı ve danışmanlık hizmeti verilirken engelsiz mekanlar projesi kapsamında özel bireylerin yaşam alanlarındaki engeller kalktı. Antalya kent merkezine tedavi için gelen 313 Serikli hasta ve hasta yakınına ücretsiz konaklama hizmeti sunuldu. 32 okulda 2 bin 745 çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi verilerek diş muayeneleri yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara doktor, hemşire ve ambulans hizmeti sağlandı. 

  Sosyal belediyecilik 
  Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım projelerinden de 2 bin 210 Serikli vatandaş faydalandı.  İhtiyaç sahiplerine ev eşyası gibi ayni yardımların yanı sıra, 866 öğrenciye eğitim desteği, bin 101 vatandaşa sosyal kart verildi. 157 vatandaş ise nakdi yardımdan faydalandı. Başarılı öğrencinin tatil ile ödüllendirildiği proje kapsamında ise 166 Serikli öğrenci aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde tatil yapma imkanına kavuştu. 

  Serik’e güreş eğitim merkezi 
  Pehlivanlar diyarı olarak anılan Serik’e Başkan Menderes Türel’in talimatıyla yeni ve tam donanımlı bir Güreş Eğitim Merkezi kazandırıldı. Serik Boğazak Spor ve Sosyal Tesisi, 760 bin liralık  yatırım bedeliyle hizmete açıldı. 606 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, geleceğin başarılı güreşçilerini, başpehlivanlarını yetiştirecek. İlçenin bir başka ihtiyacı olan Serik Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi de vatandaşların kullanımına açıldı. Serik’in sosyal ve kültürel yaşamına büyük katkı sağlayacak Kongre ve Kültür Merkezi’nin yapım çalışmaları ise devam ediyor. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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