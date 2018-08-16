- Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında mükellef borçlarını yapılandırmaya devam ediyor. Emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik işlemler 27 Ağustos günü saat 20.00’ye kadar devam edecek. Yapılandırma fırsatını kaçıran vatandaşların Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne şahsen müracaat edebileceği gibi, telefonla ve ya internet üzerinden de müracaatta bulunabileceği bildirildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube ve İlan ve Reklam Şube Müdürlükleri 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başladığı yapılandırma işlemlerine devam ediyor. 31 Temmuz’da biteceği duyurulan ancak daha sonra 27 Ağustos’a kadar uzatılan yapılandırmadan bugüne kadar 6405 vatandaşın yararlandığı bildirildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi yapılandırmanın son günü olan 27 Ağustos günü saat 20:00’ye kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği, yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne şahsen başvurabileceği gibi, gelme imkanı olmayan mükellefler ise telefondan işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi..Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin Artun, yapılandırmanın, 27 Ağustos tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, “Yapılandırma kapsamında İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İş Yeri Açma Ruhsat Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı, İşgal Harçları, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Bina İnşaat Harcı, Hayvan Kesim, Muayene ve Denetleme Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti, Analiz Ücretleri (havuz suyu, şebeke suyu, atık su), Kazı Tahrip Ücretleri, Otobüs ve Minibüs Ruhsat Harcı ve Durak Aidatı ile belediye mülkünü kullanan kiracıların kira bedelleri yapılandırılabilecek. Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi de yüzde 95 oranında silinecek. Borcunu taksitle ödemek isteyenler için 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği bulunuyor” dedi.İHA