- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahil Projesi, Sarısu ve Topçam mesire alanları ile Tünektepe Teleferik Tesisi 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.Konyaaltı Sahil Projesi, yeni adıyla Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalyalıların ve kente ziyarete gelen tatilcilerin akınına uğradı. Dünya kenti Antalya’ya çok yakışan proje, 9 günlük bayram tatili boyunca hem Antalyalılar hem de kente gelen tatilcilerin gözdesi oldu. Sahili tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, bayram keyfini dünyanın en güzel sahilinde çıkardı.Bir çekim merkezi haline gelen sahil projesi, tatilcilerden de tam not aldı. Bayram tatilini Antalya’da geçiren Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, sahil projesi için “Muhteşem olmuş” ifadesini kullandı. Yemyeşil görüntüsü, spor alanları, yaşam alanları, bisiklet yolları, rengarenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile tamamen halka açık bir proje olarak Antalyalılara ve turizme hizmet eden Konyaaltı Sahil Projesi yenilenen yüzüyle buluşma noktası oldu.Vatandaşlar, sahil boyunca yürüyüş yapıp, Antalya ve Akdeniz’in eşsiz manzarasının keyfini çıkarırken, çocuklar da park alanları ve kendileri için özel yapılan oyun havuzunda eğlenceli saatler geçirdi. Gençler kaykay pisti ve spor alanlarında ter atarken, kimi vatandaşlar da bisikletle sahili turladı. Tartan koşu pisti de tatilde de spordan vazgeçmeyen Antalyalıları ağırladı. Kimi vatandaşlar şemsiyesini dikip, havlusunu sererek sahilden faydalanırken, kimi de şezlong kiralayıp denizin keyfini çıkardı. Yeşille Mavinin buluşmasının en güzel şekilde yaşandığı Beach Park’ta ise vatandaşlar çimlerin üzerinde uzanıp, denize girmenin mutluluğunu yaşadı.Antalyalıların ayağını yerden kesen Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tünektepe, bayram tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Antalyalıların yanı sıra tatil için gelen vatandaşlar şehrin eşsiz manzarasını Tünektepe’den izledi. Tesis, Kurban Bayramı boyunca 28 bin 596 kişiyi ağırladı. Vatandaşlar, Teleferik Kafe’nin muhteşem manzarası eşliğinde, zengin menüden yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşıladı.Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu ve Topçam mesire alanları da bayramda doldu taştı. Sarısu Mesire Alanı, bayram boyunca 120 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Topçam Mesire alanı ise 25 bin kişiye hizmet verdi. Vatandaşlar piknik ve mangal keyfini yaşadı.Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park, bayram tatilinde çocukların gözdesi oldu. Bayram harçlıklarını alan çocuklar eğlenmek için Zıp Zıp Parka koştu. Avrupa'nın ikinci büyük trambolinine sahip parkta çocuklar doyasıya eğlenip, adrenalin dolu dakikalar geçirdi. Zıp Zıp Park bayram tatili boyunca 5 bin çocuk ile 10 bin ebeveyni ağırladı.İHA