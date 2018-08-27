bubble kids

Büyükşehir projeleri bayramda rekor kırdı

Büyükşehir projeleri bayramda rekor kırdı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Büyükşehir projeleri bayramda rekor kırdı   
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahil Projesi, Sarısu ve Topçam mesire alanları ile Tünektepe Teleferik Tesisi 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.  
 Konyaaltı Sahil Projesi, yeni adıyla Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalyalıların ve kente ziyarete gelen tatilcilerin akınına uğradı. Dünya kenti Antalya’ya çok yakışan proje, 9 günlük bayram tatili boyunca hem Antalyalılar hem de kente gelen tatilcilerin gözdesi oldu. Sahili tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, bayram keyfini dünyanın en güzel sahilinde çıkardı. 
 
 Tatilcilerden tam not 
 Bir çekim merkezi haline gelen sahil projesi, tatilcilerden de tam not aldı. Bayram tatilini Antalya’da geçiren Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, sahil projesi için “Muhteşem olmuş” ifadesini kullandı. Yemyeşil görüntüsü, spor alanları, yaşam alanları, bisiklet yolları, rengarenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile tamamen halka açık bir proje olarak Antalyalılara ve turizme hizmet eden Konyaaltı Sahil Projesi yenilenen yüzüyle buluşma noktası oldu. 
 
 Sahil tıklım tıklım 
 Vatandaşlar, sahil boyunca yürüyüş yapıp, Antalya ve Akdeniz’in eşsiz manzarasının keyfini çıkarırken, çocuklar da park alanları ve kendileri için özel yapılan oyun havuzunda eğlenceli saatler geçirdi. Gençler kaykay pisti ve spor alanlarında ter atarken, kimi vatandaşlar da bisikletle sahili turladı. Tartan koşu pisti de tatilde de spordan vazgeçmeyen Antalyalıları ağırladı. Kimi vatandaşlar şemsiyesini dikip, havlusunu sererek sahilden faydalanırken, kimi de şezlong kiralayıp denizin keyfini çıkardı. Yeşille Mavinin buluşmasının en güzel şekilde yaşandığı Beach Park’ta ise vatandaşlar çimlerin üzerinde uzanıp, denize girmenin mutluluğunu yaşadı. 
 
 Zirvede bayram keyfi 
 Antalyalıların ayağını yerden kesen Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tünektepe, bayram tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Antalyalıların yanı sıra tatil için gelen vatandaşlar şehrin eşsiz manzarasını Tünektepe’den izledi. Tesis, Kurban Bayramı boyunca 28 bin 596 kişiyi ağırladı. Vatandaşlar, Teleferik Kafe’nin muhteşem manzarası eşliğinde, zengin menüden yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşıladı. 
  
 Sarısu ve Topçam doldu taştı 
 Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu ve Topçam mesire alanları da bayramda doldu taştı. Sarısu Mesire Alanı, bayram boyunca 120 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Topçam Mesire alanı ise 25 bin kişiye hizmet verdi. Vatandaşlar piknik ve mangal keyfini yaşadı. 
  
 Eğlencenin adresi Zıp Zıp Park 
 Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park, bayram tatilinde çocukların gözdesi oldu. Bayram harçlıklarını alan çocuklar eğlenmek için Zıp Zıp Parka koştu. Avrupa'nın ikinci büyük trambolinine sahip parkta çocuklar doyasıya eğlenip, adrenalin dolu dakikalar geçirdi. Zıp Zıp Park bayram tatili boyunca 5 bin çocuk ile 10 bin ebeveyni ağırladı. 
 
AW476823_01AW476823_02AW476823_03AW476823_04


İHA                           
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak
Isparta Belediyesi, yaz tatili döneminde 618 çiftin hayatını birleştirdi
Konutta indirim hamlesi!
Limon fiyatı can sıktı! Neden 10 TL?
2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var
1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme
Milyonları ilgilendiriyor! Bugün son gün
Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!
Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu
Isparta'da dönüş yolundaki tatilcilere önemli uyarı!
Milyonlarca emekli bu kararı bekliyor
Bu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesi
Türkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'da
Isparta Şehir Hastanesinde sağlık turizmi başladı
ISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILAR
Tesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktı
​Konya'da büyük yangın!
Ekonomide önemli adımlar geliyor!
Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor!
Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!
Bakan duyurdu! Tam 46 milyar dolar
İşsizlik maaşına yeni düzenleme
​Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta paralı oluyor
Isparta'da Mangal ateşi 4 evi yaktı ISPARTA'DA MANGAL ATEŞİ 4 EVİ YAKTI
Isparta'da hatalı sürücülere ceza havadan geldi ISPARTA'DA HATALI SÜRÜCÜLERE CEZA HAVADAN GELDİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

​Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta paralı oluyor​Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta paralı oluyor22 Ağustos 2018
Isparta'da hatalı sürücülere ceza havadan geldi Isparta'da hatalı sürücülere ceza havadan geldi 21 Ağustos 2018
Türkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'daTürkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'da25 Ağustos 2018
İşsizlik maaşına yeni düzenlemeİşsizlik maaşına yeni düzenleme22 Ağustos 2018
Isparta'da Mangal ateşi 4 evi yaktı Isparta'da Mangal ateşi 4 evi yaktı 22 Ağustos 2018
Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor! Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor! 24 Ağustos 2018
Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak 27 Ağustos 2018
Ekonomide önemli adımlar geliyor!Ekonomide önemli adımlar geliyor!24 Ağustos 2018
Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!22 Ağustos 2018
Kaçan boğa, aileye bayramı zehir etti Kaçan boğa, aileye bayramı zehir etti 21 Ağustos 2018
Isparta’da 40 acemi kasap, farklı şikayetlerle hastaneye koştuIsparta’da 40 acemi kasap, farklı şikayetlerle hastaneye koştu21 Ağustos 2018
Milyonlarca emekli bu kararı bekliyorMilyonlarca emekli bu kararı bekliyor26 Ağustos 2018
Yüzde yüz yerli! Devlet Pardus'a geçiyor...Yüzde yüz yerli! Devlet Pardus'a geçiyor...21 Ağustos 2018
ISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILARISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILAR25 Ağustos 2018
2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var27 Ağustos 2018
Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler 25 Ağustos 2018
1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme27 Ağustos 2018
Eğirdir'de Bayramlaşma Eğirdir'de Bayramlaşma 21 Ağustos 2018
Burdur'da EDS’ler test aşamasındaBurdur'da EDS’ler test aşamasında21 Ağustos 2018
Tesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktıTesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktı25 Ağustos 2018