- Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri, Antray ile nostaljik tramvayı bayramda vatandaşları yüzde 50 indirimli taşıyacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile Müze ve Eski Mezbaha arasında hizmet veren nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli yolcu taşıyacak. Yüzde 50 indirimli ulaşım saatleri 21 Ağustos Salı 00.00’dan başlayacak ve 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00’te sona erecek.İHA