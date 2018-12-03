- Büyükşehir’den ücretsiz Petshop eğitimi



- Antalya Büyükşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanı satışı yapan Petshop sahiplerine ücretsiz sertifikalı eğitim semineri ile yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Antalyalıları hayvan sevgisi konusunda hem bilinçlendiriyor hem de verdiği ücretsiz eğitimlerle iş hayatlarına katkı sağlıyor. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 29 Kasım Perşembe günü “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenleyecek.



Başvurular Büyükşehir’e

İlgilenenler, Orman Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilen başvuru formu, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olduğunu gösteren belge, ikametgah belgesi, 2 vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilecek.



Ücretsiz petshop semineri

Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ise Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapan Kişilere Yönelik Ücretsiz Eğitim verilecek. Ücretsiz sertifikalı eğitim semineri 30 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Eğitime katılmak isteyenler, 23 Kasım Çarşamba günü saat 17.30’a kadar, dilekçe yoluyla Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor.



İHA