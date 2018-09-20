Büyükşehir Demre’ye 85 milyon TL yatırım

Büyükşehir Demre’ye 85 milyon TL yatırım
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Isparta Düğün Salonları
      - Büyükşehir Demre’ye 85 milyon TL yatırım   
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre’ye 4 yılda 85 milyon TL’lik yatırım yaptı.   
  Büyükşehir Belediyesi Demre’de 4 yılda 85 milyon 403 bin TL yatırımla ilçeye büyük bir katma değer sağladı. Ayrıca 11 milyon TL’lik yeni yatırımlar ise devam ediyor. 
  Her yıl yaklaşık 600 bin turistin ziyaret ettiği Demre’de Noel Baba Meydanı, Müze Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ilçeyi Avrupai bir görünüme kavuşturdu. 4 milyon 800 bin TL harcanarak yeniden düzenlenen cadde ve meydanlar kent mobilyaları, aydınlatma sistemleri, kaldırım ve peyzajı ile yenilenerek turistlerin ve Demre halkının kullanımına sunuldu. 
 
  Kömürlük Sahili çok güzel 
  Deniz kıyısındaki Demrelilerin bugüne kadar hep uzaktan baktığı Kömürlük Sahili, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşam alanına dönüştürüldü. 2 milyon 850 bin TL yatırım bedeli ile 1.5 kilometrelik sahil bandında 40 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve spor aletleri ile yeni bir çekim merkezi oluşturuldu. 
 
  Demre’de ulaşım konforlu ve güvenli 
  Başkan Menderes Türel’in talimatıyla şehirdeki hizmetleri kırsala taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Demre’de 417 kilometrelik asfalt, yol bakım ve onarımı gerçekleştirdi. Yaz aylarında bölge halkının sıklıkla kullandığı Finike- Demre Yatıkardıç Yayla Yolu da yeni açılan yolla üçte iki oranında kısaldı. 
 
  Demre’ye modern pazar yeri 
  Demre’ye 990 bin TL yatırımla yeni bir Pazar yeri yapıldı. Yavu Mahallesi’ne vatandaşların düğün ve cenazelerde de kullanabileceği bir sosyal tesis olarak Köy Konağı kazandırıldı. Yavu’daki eski Özel idare binası da ana okula dönüştürüldü. 
 
  Altyapıda sorunlar çözüldü 
  Demre’nin yıllar içinde biriken ve kangren haline gelen altyapı sorunları da tarihe karıştı. Toplam 62 milyon 222 bin 102 TL’lik yatırımla Demre’nin altyapısı güçlendirildi. 
  Demre Beymelek Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi artırıldı. Belören-Muskar-Çağman’ın 40 yıllık su sorunu çözüldü. Demre’de 322 kilometrelik kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı döşendi. 
 
  Sağlık alanında her şey yolunda 
  Demre’de 17 okulda 684 çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi verilerek, diş muayenesi yapıldı. Hoş geldin bebek projesi kapsamında aileler ziyaret edilerek bebeklere hemşehrilik sertifikası verildi.  Antalya il merkezine tedavi için gelen 634 hasta ve hasta yakınına ücretsiz konaklama hizmeti sağlandı. 
 
  İhtiyaç sahipleri unutulmadı 
  Sosyal Yardım Projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi Demreli vatandaşlar da unutulmadı. 866 vatandaşa nakdi yardım, hasta yatağı, ev eşyası, sosyal kart, tekerlekli sandalye yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara engelsiz ulaşım aracı ve danışmanlık hizmeti verildi. 
 
  Sosyal yaşama büyük katkı 
  Büyükşehir Belediyesi, bilgisayardan, yabancı dile ASMEK kursları ile Demrelilerin sosyal yaşamına da katkı sunuyor. Demre ASMEK açıldığı günden bu yana 39 branşta 67 kurs 1207 kursiyere ulaştı. Başarılı öğrenciler de unutulmadı. Demreli 66 başarılı öğrenci aileleri ile birlikte 5 yıldızlı otellere tatile gönderildi. 
 
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İHA
                                         
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