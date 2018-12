Büyükşehir Belediyesi’nde sıfır atık dönemi başladı

60 bin konutun elektriği çöpten

Bitkisel yağlar da toplanacak

Mutfak atıkları gübre yemek atıkları mama olacak

Çevre hassasiyetimiz sürecek

Önemli olan farkındalık oluşturmak

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çevreye duyarlılıklarının bir göstergesi olarak 10 Aralık’tan itibaren belediye binasında Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya geçtiklerini söyledi. Belediye binasında artık atıklar türlerine göre kaynağında ayrıştırılıp, ekonomiye kazandırılacak. Antalya’nın çevresini, doğasını, yaşamını korumayı hep öncelik bildiklerini ifade eden Türel, “Antalya’yı her alanda daha güzel, daha iyi bir şehir yapmak için bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 26 Eylül 2017 ülkemiz genelinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde de uygulanmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Projesi Başkan Menderes Türel, tarafından tanıtıldı. Antalya’da toprağa, ağaca, suya, güneşe yatırım yapan, çöpünden elektrik üreten bir belediye olduklarının altını çizen Türel, yine çevreye olan duyarlılıklarının bir göstergesi olarak 10 Aralık tarihi itibari ile Belediye Hizmet Binasının tüm birimlerinde Sıfır Atık Projesini uygulamaya geçirdiklerini söyledi.Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin temel görevi olduğunu vurgulayan Başkan Türel, “Bizler zaten çöpün altın değerinde olduğunu hep ifade ettik. Bu konuda önemli çalışmalara imza attık. 60 bin konutun elektriğini çöpten üreten Kızıllı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisimiz bunun en önemli örneklerinden birisidir. Bugüne kadar Antalya’da Allah’ın bir lütfu olan güneşten yararlanmak birçoklarının aklına gelmemişken biz Güneş Enerji Santrali kurarak buradan elde ettiğimiz enerjiyi sulama birliklerimizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sokmuştuk. Şimdi bu kapsamda 3. Etap Güneş Enerji Santralimiz de yolda. Onu da yakında tamamlıyoruz.”Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye de önemli bir katkı sağladıklarını belirten Türel, şu bilgileri verdi: “Proje kapsamında atıkların belediye binası içerisinde türlerine göre ayrıştırılması için her kata 4’lü ve 2’li geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdik. Şimdi binamızda oluşan cam, kâğıt, plastik, metal, organik ve geri dönüşemeyen atıkları kaynağında ayrı ayrı topluyoruz. Toprak kirlenmesine ve yeraltı suyu kirlenmesine sebep olan en önemli faktörlerden biri de bitkisel atık yağlardır. Atık yağların ayrı toplanması içinde Başkanlık Binamızın Ana Giriş Kapısına 2 adet bitkisel atık yağ toplama ünitesi yerleştirdik. Bitkisel atık yağlar biyodizel yakıta dönüştürülebildiği için son derece değerli. Dolayısıyla biz de personelimizin evlerinde biriktirdiği bitkisel atık yağları da toplayarak bu konuya önemli bir katkı sağlayacağız. Ayrıca bina içerisinde atık pil toplama üniteleri de yerleştirdik. Kaynağında ayrı ayrı topladığımız atıkların daha sonra ilgili yerlere sevkiyatını gerçekleştiriyoruz.”Sıfır atık projemiz sadece belediye hizmet binası ile sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Türel, “Her gün ortalama 500 kişilik yemek yenilen sosyal tesisimizde de önemli miktarlarda organik atıklar oluşuyor. Sosyal tesislerimizin mutfaklarında çıkan yeşillik, meyve sebze kabukları gibi organik atıkları kompost haline getirerek gübreye dönüştüreceğiz. Bu gübreyi de belediyemize ait park bahçelerde kullanarak artı bir değer oluşturmayı hedefliyoruz. Hayvan severleri de sevindirecek bir kararla sosyal tesislerimizde çıkan yemek artıkları ve ekmek atıklarını da yine büyükşehir belediyemizin hayvan barınağına göndereceğiz” dedi.Yaptıkları her projede çevre hassasiyetini göz önünde bulundurduklarının altını çizen Türel, “Biz Antalya’nın çevresini, doğasını, yaşamını korumayı hep önceliğimiz bildik. Kimseler görmeden, bilmeden 70 milyon dolara katı atık bertaraf tesisleri kurduk. Antalya’yı her alanda daha güzel, daha iyi bir şehir yapmak için bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türel, Sıfır Atık Projesi ile yıllık 150 bin lira civarında ekonomik geri dönüşüm sağlanacağını belirterek, “Asıl önemli olan bu konuda bir farkındalık oluşturup bütün kurum kuruluşlarda, turistik tesislerde birçok binada bunu yapabilmek” diye konuştu.İHA