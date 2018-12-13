ISPARTA BALIKÇI

Büyükşehir Belediyesi’nde sıfır atık dönemi başladı

Büyükşehir Belediyesi’nde sıfır atık dönemi başladı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
 - Büyükşehir Belediyesi’nde sıfır atık dönemi başladı   
 
 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çevreye duyarlılıklarının bir göstergesi olarak 10 Aralık’tan itibaren belediye binasında Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya geçtiklerini söyledi. Belediye binasında artık atıklar türlerine göre kaynağında ayrıştırılıp, ekonomiye kazandırılacak. Antalya’nın çevresini, doğasını, yaşamını korumayı hep öncelik bildiklerini ifade eden Türel, “Antalya’yı her alanda daha güzel, daha iyi bir şehir yapmak için bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.   
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 26 Eylül 2017 ülkemiz genelinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde de uygulanmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Projesi Başkan Menderes Türel, tarafından tanıtıldı. Antalya’da toprağa, ağaca, suya, güneşe yatırım yapan, çöpünden elektrik üreten bir belediye olduklarının altını çizen Türel, yine çevreye olan duyarlılıklarının bir göstergesi olarak 10 Aralık tarihi itibari ile Belediye Hizmet Binasının tüm birimlerinde Sıfır Atık Projesini uygulamaya geçirdiklerini söyledi. 
  
 60 bin konutun elektriği çöpten 
 Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin temel görevi olduğunu vurgulayan Başkan Türel, “Bizler zaten çöpün altın değerinde olduğunu hep ifade ettik. Bu konuda önemli çalışmalara imza attık. 60 bin konutun elektriğini çöpten üreten Kızıllı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisimiz bunun en önemli örneklerinden birisidir. Bugüne kadar Antalya’da Allah’ın bir lütfu olan güneşten yararlanmak birçoklarının aklına gelmemişken biz Güneş Enerji Santrali kurarak buradan elde ettiğimiz enerjiyi sulama birliklerimizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sokmuştuk. Şimdi bu kapsamda 3. Etap Güneş Enerji Santralimiz de yolda. Onu da yakında tamamlıyoruz.” 
 
 Bitkisel yağlar da toplanacak 
 Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye de önemli bir katkı sağladıklarını belirten Türel, şu bilgileri verdi: “Proje kapsamında atıkların belediye binası içerisinde türlerine göre ayrıştırılması için her kata 4’lü ve 2’li geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdik. Şimdi binamızda oluşan cam, kâğıt, plastik, metal, organik ve geri dönüşemeyen atıkları kaynağında ayrı ayrı topluyoruz. Toprak kirlenmesine ve yeraltı suyu kirlenmesine sebep olan en önemli faktörlerden biri de bitkisel atık yağlardır. Atık yağların ayrı toplanması içinde Başkanlık Binamızın Ana Giriş Kapısına 2 adet bitkisel atık yağ toplama ünitesi yerleştirdik. Bitkisel atık yağlar biyodizel yakıta dönüştürülebildiği için son derece değerli. Dolayısıyla biz de personelimizin evlerinde biriktirdiği bitkisel atık yağları da toplayarak bu konuya önemli bir katkı sağlayacağız. Ayrıca bina içerisinde atık pil toplama üniteleri de yerleştirdik. Kaynağında ayrı ayrı topladığımız atıkların daha sonra ilgili yerlere sevkiyatını gerçekleştiriyoruz.” 
 
 Mutfak atıkları gübre yemek atıkları mama olacak 
 Sıfır atık projemiz sadece belediye hizmet binası ile sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Türel, “Her gün ortalama 500 kişilik yemek yenilen sosyal tesisimizde de önemli miktarlarda organik atıklar oluşuyor. Sosyal tesislerimizin mutfaklarında çıkan yeşillik, meyve sebze kabukları gibi organik atıkları kompost haline getirerek gübreye dönüştüreceğiz. Bu gübreyi de belediyemize ait park bahçelerde kullanarak artı bir değer oluşturmayı hedefliyoruz. Hayvan severleri de sevindirecek bir kararla sosyal tesislerimizde çıkan yemek artıkları ve ekmek atıklarını da yine büyükşehir belediyemizin hayvan barınağına göndereceğiz” dedi. 
 
 Çevre hassasiyetimiz sürecek 
 Yaptıkları her projede çevre hassasiyetini göz önünde bulundurduklarının altını çizen Türel, “Biz Antalya’nın çevresini, doğasını, yaşamını korumayı hep önceliğimiz bildik. Kimseler görmeden, bilmeden 70 milyon dolara katı atık bertaraf tesisleri kurduk. Antalya’yı her alanda daha güzel, daha iyi bir şehir yapmak için bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
 
 Önemli olan farkındalık oluşturmak 
 Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türel, Sıfır Atık Projesi ile yıllık 150 bin lira civarında ekonomik geri dönüşüm sağlanacağını belirterek, “Asıl önemli olan bu konuda bir farkındalık oluşturup bütün kurum kuruluşlarda, turistik tesislerde birçok binada bunu yapabilmek” diye konuştu. 
 
AW569647-01AW569647-02AW569647-03AW569647-04


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Meteorolojiden Isparta için kar yağışı uyarısı
Isparta'da Kış Lastiği denetimi yapıldı
Isparta merkezdeki bu mahallelerde elektrik kesintisi olacak!
TÜRKER AVM'DE BU HAFTANIN İNDİRİMLERİ
ISPARTA'NIN ŞARKÜTERİ MARKASI KOLANCI
Isparta'da Jandarmadan yasa dışı silah operasyonu
Isparta'da SDÜ Akademik Oda Orkestrası’ndan ‘Kış Konseri’
Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’
Isparta Planlı Elektrik Kesintileri Haberleri
Isparta'nın Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımı
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
ISPARTA'DA YENİ NESİL YAZAR KASA KAMPANYASI
Isparta Jandarma’dan ilçelerde huzur operasyonu
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Eğirdir Ziyareti
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahsın evine operasyon!
Isparta valisi Seymenoğlu’na 10 Aralık ziyareti
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Isparta'da narkotik operasyon!
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paranız kesilebilir
Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Planlı Elektrik Kesintileri HaberleriIsparta Planlı Elektrik Kesintileri Haberleri11 Aralık 2018
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ07 Aralık 2018
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyorKomisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor07 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı 07 Aralık 2018
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı 07 Aralık 2018
Isparta'da araç yayaya çarptıIsparta'da araç yayaya çarptı07 Aralık 2018
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek08 Aralık 2018
Abonelik alacaklarında yeni dönemAbonelik alacaklarında yeni dönem07 Aralık 2018
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi 11 Aralık 2018
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYORISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR08 Aralık 2018
Asgari ücret zammında yeni gelişmeAsgari ücret zammında yeni gelişme07 Aralık 2018
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardıIsparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı11 Aralık 2018
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldiDenizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi08 Aralık 2018
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı10 Aralık 2018
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası varAraç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var10 Aralık 2018
Evleneceklere devletten 65 bin TLEvleneceklere devletten 65 bin TL08 Aralık 2018
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama 09 Aralık 2018
Isparta'nın Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımıIsparta'nın Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımı11 Aralık 2018
Davraz’da kar kalınlığı yükseldiDavraz’da kar kalınlığı yükseldi08 Aralık 2018
Borcu olanlar dikkat! Yeni sistem geliyorBorcu olanlar dikkat! Yeni sistem geliyor07 Aralık 2018