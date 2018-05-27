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Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Birileri yalanlarla halkın kafasını karıştırıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Birileri yalanlarla halkın kafasını karıştırıyor"
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
    
  - Türel Konyaaltı sakinleriyle iftar yaptı   
  - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:   
  - "Birileri yalanlarla halkın kafasını karıştırıyor"   
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftarını Konyaaltı sakinleriyle yaptı.  
 Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Konyaaltı Pınarbaşı Kapalı Pazaryerinde vatandaşlarla iftar yaptı. Türel, Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı’na yönelik hizmet ve projeleri hakkında bilgiler verdi. 
 
 “Hizmetlerimizle iftihar ediyoruz” 
  Halka hizmeti Hak'ka hizmet anlayışıyla yaptıklarını söyleyen Başkan Türel, yapılan bu hizmetlerin zaman zaman karşılık bulmadığını da belirtti. Bu tür yaklaşımları hoş görüyle karşıladıklarını ifade eden Türel, "Bizim hizmet anlayışımızda eser üretmek adeta iyilik yapmaktır. Nasıl ki 'iyilik yap denize at' deniliyor işte bizde hizmet ediyoruz 'denize atalım balık bilmezse halik bilir' diyoruz. Göğsümüzü gere gere yapmış olduğumuz hizmetleri anlatıyor ve bunlarla iftihar ediyoruz çünkü bunlar sizlerin eseri" dedi. 
 
  “Birileri yalanlarla halkın kafasını karıştırıyor” 
  Hizmeti halk için yaptıklarının altını çizen Türel, "Konyaaltı sahilimizdeki güzellikleri artık yavaş yavaş gidip görüyorsunuz. Kısım kısım açıyoruz. Sizin için ne yapsak azdır. 'Helal olsun' diyoruz ama biz bunları yaparken Konyaaltı’nda başka birileri çıkıp diyor ki 'Menderes Başkan Konyaaltını halka kapatacak.’ Şimdi onlar neredeler? Ben onları şimdi davet ediyorum Konyaaltı maşallah cıvıl cıcıl halkımız oraları çok güzel bir şekilde kullanıyor ama maalesef biz bu güzellikleri halkımız için yapıyor iken birileri halkın kafasını yalanlarla iftiralarla karıştırmaya çalışıyor." 
 
  “Hizmet için gayret ediyoruz” 
  Belediyecilik anlayışında siyasete yer olmadığını dile getiren Menderes Türel, "Siyasi parti görüş farklılıklarını önemsemeyiz. Biz bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyız. Konyaaltı, şahsıma ve mensubu bulunduğum partiye belki en az oyu veren ilçe. Hiç önemli değil. Biz vatandaşın oyunu almak için değil gönlünü kazanmak için çalışıyoruz. Biz siyaset için gayret etmiyoruz. Biz hizmet için gayret ediyoruz. Bunun da en güzel örneği Konyaaltı" ifadelerini kullandı. 
  Konyaaltı sahil projesinin "Sahil Antalya Yaşam Parkı" olarak isimlendirildiğini belirten Başkan Türel, projenin bayramdan önce eksiksiz olarak hizmete gireceğini açıkladı. Konyaaltı projesinin ardından Boğaçayı Projesi'nin geldiğini söyleyen Türel, "Birileri varsın 'zincir kurduk Menderes Başkana Boğaçayı'nı yaptırmayacağız' desinler. Onlar o küçük dünyalarında mutlu olsunlar. Bizim mutluluğumuz sizin mutluluğunuz. Bizler bunları size kazandırdıkça mutlu oluyoruz. Hepsi size hayırlı olsun" diye konuştu. 
 
  Konyaaltı’nda Engelli Mola Evi açılıyor 
  Konyaaltı'na yönelik projeler hakkında da bilgi veren Türel, kapalı spor salonu inşaatının sürdüğünü, Antalyaspor Kavşağı ve Sağlık Meslek Lisesi uygulamasının da devam ettiğini açıkladı. Konyaaltı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Bileydi Okulu bahçesinde hizmete girecek Engelli Mola Evleri hakkında da bilgi veren Başkan Türel, "Artık engelli bireyi olan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız günlük işlerini çok rahat görebilecekler. Hemen yanı başımızdaki okulun bahçesindeki mola evine engelli kardeşimizi emanet edecekler. Gidecekler pazar alışverişini yapacaklar, elektrik su faturasını ödeyecekler. Acaba engelli kardeşim, oğlum, kızım ne yapıyor diye merak etmeyecekler çünkü burada ehil ellerde onlara hem bakacağız hem de rehabilitasyon hizmeti vereceğiz. Gün sonunda da gelip buradan engelli kardeşimizi alıp evlerine dönecekler. İşte bu güzelliklerin hepsini biz Konyaaltında gerçekleştiriyoruz" dedi. 

İHA
 
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