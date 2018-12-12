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‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ oyununun lansmanı yapıldı

‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ oyununun lansmanı yapıldı
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 - ‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ oyununun lansmanı yapıldı 
 
- Alanya Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu, ‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ adlı oyunun lansmanı yapıldı.   
  Çağdaş Amerikan Edebiyatının ve Tiyatrosunun önemli yazarlarından Neil Simon’un, ‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ adlı eserini oyunlaştıran Alanya Belediye Tiyatrosu, oyunla ilgili Alanya Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. 
  Toplantıda konuşan Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı, uzun zamandır oyuna hazırlandıklarını aktardı. Tığlı,”“Uzun zamandır hazırlıkları devam eden yeni oyunumuz Büyük Aşıkların Sonuncusu’nun prömiyerini 14 Aralık Cuma akşamı yapacağız. 15 Aralık Cumartesi saat 20.00’de ise oyunumuz vatandaşlarımız için sahnelenecektir. İzleyicilerimiz oyunun biletlerini tiyatromuzun gişesinden veya internet üzerinden temin edebilirler” dedi. 

  Çinal: “Seyircinin oyunlara olağanüstü bir ilgisi var” 
  Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunlara olağanüstü bir ilgi olduğunu belirten Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Bir oyun 15 ya da 20. kez gösterime girse bile salonumuz yine doluyor. Seyircinin oyunlara olağanüstü bir ilgisi var. Alanya seyircisine ve basınına teşekkür ederim” diye konuştu. 

  “Türkiye’nin bu tür oyunlara ihtiyacı var” 
  Oyunla ilgili bilgiler veren Rejisör Murat Atak, “Oyunumuz Türkiye’yi de küçük Amerika yapmak isteyenlerin kurguladığı bir konu üzerine kurulmuş ve neredeyse de bunu başarmak üzereler. Ülkemizde ne yazık ki bazı mutsuzlukların çaresi alkol, uyuşturucu ve antidepresan haplarda aranmakta. Oyunun özü dağılmakta olan küçük aile yapısını, nasıl ayakta tutarız üzerine. Ancak bu aşama da insanların bu mücadele sırasında nasıl kötü alışkanlıklar edindiklerini konu alıyor. Aslında bütün Türkiye’nin bu tür oyunlara ihtiyacı var. Çarenin bunlarda olmadığın göstermek için biz de tiyatro olarak görevimizi yapıp halkımızı bir kez de sahneden uyarmakta yarar görüyoruz” şeklinde konuştu. 

  “Alanya’da 30 bin kişi tiyatro izliyor” 
  Alanya Belediyesi’nin tiyatro etkinliklerinin nereden nereye geldiğine ve oyunlardaki başarısına dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şunları söyledi: “Tiyatromuzun nereden nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bu bize büyük bir haz veriyor, büyük bir mutluluk veriyor. Tiyatromuz, oyuncusu, salonu, sahnesi ve ekibiyle neredeyse ülkemizdeki yerel yönetimler bünyesindeki en iyi tiyatro. En iyi gösterimlerin bizde olduğunu da görüyoruz. Tiyatromuz ülkemizin birçok şehrinde turneye çıktığı gibi uluslararası sosyal etkinliklere de katılıyor ve davetler alıyor. Yıllık Alanya’da 30 bin kişi tiyatro izliyor. Bu da resmi kayıtlarımızda mevcut. 300 bin nüfuslu bir yerde her 10 kişiden biri tiyatro hizmeti alıyor. Cumartesi saat 20.00’de gösterime girecek yeni oyunumuza tüm halkımızı davet ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz; takdir Alanya halkının. Alanya’nın tanıtımını yaparak Alanya’ya değer katan basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
  Rejisörlüğünü Murat Atak’ın yaptığı oyunda, Burak Kaya, Aysel Özdemir, Birke Muratal ve Beyza Ergezer rol alıyor. 
 
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İHA
                                         
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