Mesleki Eğitimde Altyapıyı Güçlendirecek BAKA Desteği

Burdur İl Müdürlüğü’nünBatı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (ndan destek almaya hak kazandı.güçlendirecek proje;veın imzaladığı sözleşmeyle uygulanmaya başladı.BAKA’nınBurdur İl Müdürlüğü’nünkapsamında;Erken Tanı ve Önlenebilir Hastalıklar Uygulama Laboratuvarı,CNC Simülatörü Atölyesi,verilmekte olan’neile Kemer İlçesi’nde dealanlarında eğitim veren Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Uygulama Laboratuvarı kurulacak. Proje ile mesleki eğitim kalitesinin arttırılıp bölgede hayvancılık, imalat sanayi ve sağlık sektörünün kalifiye iş gücü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.