Mesleki Eğitimde Altyapıyı Güçlendirecek BAKA Desteği
Burdur İl Müdürlüğü’nün ‘Mesleki Eğitimde Genç İstihdamı Arttırma Projesi’ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2019 Mali Destek Programları’ndan destek almaya hak kazandı. Genç istihdamı artırmayı hedefiyle Burdur ve ilçelerindeki 3 meslek lisesi ile 1 mesleki eğitim merkezinde eğitim altyapısını güçlendirecek proje; BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre ÇAY’ın imzaladığı sözleşmeyle uygulanmaya başladı.
BAKA’nın 2019 Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı’ndan destek alacak Burdur İl Müdürlüğü’nün ‘Mesleki Eğitimde Genç İstihdamı Arttırma Projesi’ kapsamında; İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Erken Tanı ve Önlenebilir Hastalıklar Uygulama Laboratuvarı, 8 alanda eğitim veren Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Metal Teknolojileri Alanı’na CNC Simülatörü Atölyesi, 31 meslek alanı ve 152 meslek dalında çıraklık eğitimi verilmekte olan Burdur Mesleki Eğitim Merkezi’ne Kaynak Simülatörü ve Kaynak Atölyesi ile Kemer İlçesi’nde de Hayvan Sağlığı, Laboratuvar Hizmetleri ve Gıda Teknolojileri alanlarında eğitim veren Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Uygulama Laboratuvarı kurulacak. Proje ile mesleki eğitim kalitesinin arttırılıp bölgede hayvancılık, imalat sanayi ve sağlık sektörünün kalifiye iş gücü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.