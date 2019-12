Kaçak yapıya hapis cezası yolda!

Boğaziçi Kanunu taslağına göre Boğaziçi’nde yapı ruhsatı alınmadan inşa edilen yapıların tamamı yıkılacak. Bu duruma neden olan yapı sahiplerine, projeye uygunluk raporu verenlere, müteahhit ve şantiye şeflerine ise hapis cezası verilebilecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılaşmaya savaş açtı. Boğaziçi’nin silüetini daha düzgün hâle getirmek için tıpkı Bodrum, Ayder ve Kapadokya’da olduğu gibi kaçak yapılarla etkin mücadele etmeyi hedefleyen bakanlık, ‘Boğaziçi imara açılıyor’ iddialarının aksine kaçak yapı yapana ve buna göz yumana para cezasından hapis cezasına kadar yaptırım uygulamayı planlıyor.



500 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi taslağına göre Boğaziçi’nde yapı ruhsatı alınmadan inşa edilen yapıların tamamı yıkılacak. Bu duruma neden olan yapı sahiplerine, projeye uygunluk raporu verenlere, müteahhit ve şantiye şeflerine ise 6 aya kadar hapis cezası verilebilecek. Tamamı ruhsatsız inşa edilen yapılar 500 bin liradan, ruhsatsız tadilat ve kat ilavesi yapılan yapılar 200 bin liradan, ruhsata aykırı yapılar da 50 bin liradan az olmamak kaydıyla, teknik usullere göre hesaplanarak on katı para cezasına çarptırılacak.



GÖREVİ KÖTÜYE KULLANANA 3 YIL HAPİS

Kaçak yapıların projesine onay verenler ve şantiye şefleri 1 yıla kadar meslekten ihraç edilecek. Buna ek olarak yapıdaki aykırılık, harita plan ve projeyi yazanların hatalarından kaynaklanıyorsa bu kişiler de aynı cezayı alacak. İmar kanununa aykırı ruhsat verenler, müsaade edenler ve görevi kötüye kullananlar ise 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.



DOĞAL YAPIYI BOZANLAR 1 YIL SÜRE

Boğaziçi’nin kıyı ve sahil şeridinde, doğal güzellikleri tahrip edenlere 1 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 500 bin liraya kadar para cezası verilecek. Bu kişiler ayrıca doğal yapıyı en geç 1 yıl içinde aslına uygun haline getirmekle yükümlü olacak. Eğer yapmazlarsa Boğaziçi Başkanlığı projeyi kendisi üstlenecek ve yapacağı masrafın iki katını bu kişilerden tahsil edecek.



TEHDİT EDEN YAPILAR YIKILACAK

Yapıldığı tarih itibarıyla mevzuata uygun olan ancak muhtemel bir afet tehlikesinde can ve mal emniyetini tehdit edebileceği mahkeme kararıyla tespit edilen yapılar, belirli süre içerisinde gerekli önlemleri alması zorunlu olacak. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu yapılara takviye yapmayan ve yıkmayan yapı sahibine 50 bin lira para cezası verilecek.



BELGESİZ USTA ÇALIŞTIRAN YANDI

Öte yandan, belgesiz usta çalıştıran yapı müteahhidine her usta için 10 bin lira para cezası verilecek. Boğaziçi’nin siluetini bozmaya yönelik kazı ve dolguyla kotlandırma yapanlar ile buna engel olmayıp tutanak düzenleyenler ise 300 bin liraya kadar para cezası ödemek zorunda kalacak. Diğer taraftan, yapı kullanma izni ve işletme iznine aykırı olarak gürültü, görüntü ve çevre kirliliğine yol açan yapıların sahiplerine yapılan uyarılara rağmen, verilen süre içerisinde söz konusu işlemleri düzeltmemeleri durumunda yine 200 bin kiraya kadar para cezası verilecek.



Kaynak: Türkiye