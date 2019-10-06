'Bugün kaybetseydik de istediğimiz Galatasaray gibi oynasaydık'

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Bugün kaybetseydik de istediğimiz, Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu." dedi.

'Bugün kaybetseydik de istediğimiz Galatasaray gibi oynasaydık'
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.10.2019 15:12
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Bugün kaybetseydik de istediğimiz, Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu." dedi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği karşısında kötü oynadıklarını belirterek, futbolcularını eleştirdi.

Futbolcularının Galatasaray'a yakışmayan bir oyun sergilediğinin altını çizen Terim, "Sadece istemekle olmuyor. Almasını da bilmek lazım, puanı da galibiyeti de. Biz bugün sadece istedik, bazıları için pek de sanmıyorum. Salı günü istekli, kaybettiği zaman bile alkışlanan bir takım vardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu tempodan sonra bir dalgalanma bekleyebilirsiniz ama bugünkü gibi bir tablo mümkün değil beklemem." diye konuştu.

Terim, Gençlerbirliği'nin de hakkının yenmemesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İyi mücadele ettiler. Bizden daha çok koştular, savaştılar. Kendilerini tebrik ederim ama bugün salıdan sayarsak 5. gün. Rotasyon yapmayı da düşünmedim ama demek ki doğru bir karar değilmiş. Bizim takımlarımız hep savaşan, oyunu oynayan, ileride çok pozisyon bulan, baskı yapan... Bugün bunların hiçbirinden esinti yoktu. Buna ciddiyetsizlik, önemsememek diyebilirsiniz ama hiçbir futbolcunun böyle bir hakkı yok. Ben salı günü oynadım, yorgunum, gelirsin söylersin oynamazsın. Çıktıktan sonra böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Ekran başında hoca bunu oyuna alsa... Mevzu bu değil, o işin teori kısmı. Bir de pratik kısmı var. Çeneyle olmuyor, sahada uygulamak lazım. Konsantrasyon sıfır, mücadele yok, (futbolcular) bitse de gitsek gibi bir atmosfer içinde. Bizim de bu öz eleştiriyi yapmamız lazım, hoşlanmadım."

"Biraz da ceza almayanlar konuşsun"

"Ümit ederim bu son olur." diyen Terim, "Muhakkak paylaşamadığımız, anlatamadığımız, anlatmamız gereken bir sürü şey olabilir. Bugün kaybetseydik de istediğimiz, Galatasaray gibi gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu." ifadelerini kullandı.

Terim, penaltı pozisyonu hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "O konuda konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun." dedi.

"Milli takım arasında yara saramayız"

Milli aranın kendilerine yaramadığına işaret eden Terim, "Biz arada yaralanıyoruz. Afrika, Güney Amerika'ya giden oyuncularımız var. Biz milli takım arasında yara saramayız. Yarın 8-10 kişiyiz. Milli takıma oyuncu göndermeyen takımlar için harika bir imkan, bizim için değil." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, "Neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yakında hepsini görürsünüz. Benim oyuncularıma yakışmadı. Ocak ayına kadar Galatasaray da bu sabrı gösterecek." yanıtını verdi.

Selçuk İnan'ın ilk 11'de maça başlamasının sosyal medyada eleştirilmesiyle ilgili soru üzerine Terim, "Sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz. Takımı da ona göre yapmıyoruz. Eleştiriler olabilir, benim seçimim öyleydi. Ben de hata yapabilirim, ben de insanım." şeklinde konuştu.

Terim, hakem Halil Umut Meler'in perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçı yönettiğine dikkati çekerek, "Aklım almadığı için size soracağım. Norveç'te Halil Umut Meler hocamız maç yönetti. Cuma sabahı ordan bindi, bugün cumartesi. Yorgun argın... Başka hakem kalmadı herhalde." diyerek sözlerini tamamladı.

"Beni bu göreve Murat Cavcav getirdi. Görevden de Murat Cavcav alır"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kendisini görevden ancak kulübün başkanı Murat Cavcav'ın alabileceğini söyledi.

 

Basın toplantısında konuşan teknik direktör Kaplan, "Mustafa Kaplan buraya tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Benim bu kadar verdiğim emek var. Bu emeği kimseye yedirmem. Beni bu göreve Murat Cavcav getirdi. Görevden de Murat Cavcav alır. Bir başkası alamaz." diye konuştu.

Ligde Beşiktaş'ın da 5 puanı olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde PSG dahi Galatasaray karşısında bizim girdiğimiz kadar pozisyona girmedi. Demek ki biz iyi bir takımız. Sabretmeliyiz. Murat Cavcav bana 'öl desin' ben ölürüm." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçını "Kazanmamız gereken bir maçtı" şeklinde yorumlayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Oynadığımız oyun karşılığında bir puan almamalıydık. Biz geçmiş maçlarda da iyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. Bugün de ürettiğimiz 6-7 pozisyon olmasına rağmen bir türlü kale içine golü atamadık. Öyle olunca maç berabere bitti. Oyuncularıma, oynadıkları yürekli oyun nedeniyle teşekkür ediyorum. Biz iyi bir takımız ve iyi bir oyuncu grubum var. Daha iyi yerlere geleceğiz. Dediğim gibi gol olmadı. Antrenmanlarda o kadar çok gol vuruşu çalışıyoruz ki. Maçın başında Ayite onu gol yapsa daha farklı bir maç olacaktı. Final paslarını iyi kullansak pozisyonlarda daha sakin davransak maçı 3 puanla kapatabilirdik."

Murat Cavcav'a teşekkür

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, duruşundan dolayı kulüp başkanı Murat Cavcav'a teşekkür etti.

Türkiye'de bu tip durumlarda teknik direktörlerin sorgulandığını anlatan Kaplan, "Buradan Murat Cavcav başkana teşekkür ediyorum. Arkamdaki duruşundan dolayı. Ülkemizde bu tip işlerden dolayı teknik adamlar sorgulanıyor. Ama biz işimizi iyi yapıyoruz. Başkan da aynı şeyi söyledi." şeklinde konuştu.

"İyi oynayan ve kazanamayan bir takım var." diyerek sözlerini sürdüren Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizim de suçlarımız olmuştur. Ben Murat başkana layık olmaya çalışıyorum. Mükemmel bir Başkanımız var. Rahmetliden sonra Murat başkanın yaptıkları ortada. Ben bu oyuncu grubuna inanıyorum ve güveniyorum. Gençlerbirliği bir maç kazandıktan sonra kimse durduramaz diye düşünüyorum. Kulüpte bir problem sıkıntı yok. Belki bazı şeylerde aceleci davranıyoruz. Ülkemizde sosyal medyada herkes teknik direktör. Ama bazı şeylerde sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Abdullah Avcı ve Ünal Karaman'ın yaptıklarıı ortada onlar dahi eleştiriliyor."

Teknik direktör Kaplan, basın toplantısında ayrıca kısa bir süre önce vefat eden eski futbolcuları Isaac Promise için "2-3 gün önce kaybettiğimiz Isaac için üzgün olduğumuzu belirteyim. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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