- Antalya'nın Kumluca ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, döviz kurlarındaki dalgalanmanın tüm sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü de etkilediğini belirterek uyarılarda bulundu.Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, örtü altı sera tarımının başlayacağı günlerin öncesinde sektör paydaşlarından, dalgalanmadan en az şekilde etkilenmek için gerekli tedbirleri almalarını istedi. Dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek, fiyat spekülatörlüğü yapan firma ve şahıslar olduğunu belirten Kayhan, “İlk işimiz bunlara karşı uyanık olmak gerekiyor. Tarım sektöründeki vatandaşlarımızın özellikle çiftçilerimizin mümkün olduğu kadar az borçlanmalarını tavsiye ediyorum. Bitki besleme ve bitki koruma ürünleri satan firmaların da piyasayı iyi araştırma yaprak ürün temin etmelerini, üreticiye satarken de döviz kurundaki dalgalanmayı bahane ederek fahiş fiyatlarla satmamalarını öneriyoruz” dedi.Döviz kurundaki dalgalanmanın her sektörü etkilediği gibi tarım sektörünü de etkilediğini dile getiren Başkan Kayhan, “Buna bağlı olarak Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı olarak devletimizden üreticilerimiz adına istekte bulunmak istiyoruz. Artık bu şartlar altında nerdeyse geçen yılların en iyi fiyatı bu yılın kötüye yakın fiyatı olacaktır. Kısacası Kumluca’dan 4 TL ye alınan bir domates Büyükşehirlerimizin reyonlarında 8 ve 12 TL arasında satılacaktır. Bu tüketicimizin alım gücünü zayıflatacaktır. Devletimiz üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkını minimuma indirilmesinde yardım ederse hem üretici hem de tüketici bu dalgalanmadan en az şekilde etkilenecektir. Unutmayın; kazanırsak hep beraber kaybedersek hep beraber kaybederiz. Attığımız her adımı bu düşünce ile atmalıyız” ifadelerini kullandı.İHA