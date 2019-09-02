Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketin toplam net karı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,13 artarak 1 milyar 768,6 milyon liraya yükseldi.

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.09.2019 17:17
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv sektörü şirketlerinin net karı, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,13 artarak 1 milyar 768,6 milyon liraya yükseldi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Tofaş Otomobil Fabrikası, Ford Otosan, Türk Traktör, Anadolu Isuzu, Tümosan Motor ve Traktör, Doğuş Otomotiv, Karsan Otomotiv ve Otokar olmak üzere 8 şirketin toplam net karı, bu yılın ocak haziran döneminde 1 milyar 768 milyon 560 bin 405 lira düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu şirketlerin 2018'in ilk yarısındaki toplam net karı 1 milyar 748 milyon 733 bin 315 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da borsadaki 8 otomotiv şirketinin net karının, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,13 artış kaydettiğini ortaya koydu.

İlk yarıyı, Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden 3'ü zararla kapatırken, 5'i karla tamamladı.

Bu dönemde, Tofaş Otomobil Fabrikasının karı artarken, Ford Otosan ve Türk Traktör'ün karı düşüş kaydetti. Anadolu Isuzu ile Tümosan Motor ve Traktör hem geçen yılın ilk yarısında hem de bu yılın aynı döneminde zarar açıkladı. Doğuş Otomotiv kardan zarara, Karsan Otomotiv ve Otokar ise zarardan kara döndü.

En fazla net kar Ford Otosan'da

Tofaş Otomobil Fabrikasının geçen yılın ilk yarısında 692 milyon 974 bin lira olan karı, 2019'un aynı döneminde yüzde 5,81 artarak 733 milyon 203 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde net kar, Ford Otosan'da yüzde 3,29 azalarak 918 milyon 519 bin liradan 888 milyon 288 bin liraya, Türk Traktör'de yüzde 84,38 gerileyerek 136 milyon 754 bin 7 liradan 21 milyon 358 bin 998 liraya düştü.

Anadolu Isuzu, ilk yarıda 15 milyon 753 bin 60 lira zarar elde etti. Şirket, geçen yılın ocak-haziran döneminde 31 milyon 435 bin 668 lira zarar yazmıştı. Böylece Anadolu Isuzu, ilk yarıda geçen yıla kıyasla zararını azaltmış oldu. Geçen yılın ilk yarısında 6 milyon 229 bin 543 lira olan Tümosan Motor ve Traktör'ün zararı ise 2019'un ocak-haziran döneminde 18 milyon 78 bin 795 liraya çıktı.

Öte yandan geçen yılın ilk yarısında 136 milyon 777 bin lira kar elde eden Doğuş Otomotiv, bu yılın aynı döneminde 44 milyon 110 bin lira zarara döndü.

Karsan Otomotiv geçen yılın ilk yarısında 19 milyon 906 bin 481 lira olan zararını, bu yılın ocak-haziran döneminde 8 milyon 322 bin 262 lira kara çevirdi. Aynı şekilde, Otokar da 78 milyon 719 bin liralık zararını 195 milyon 330 bin lira kara döndürdü.

Otomotiv şirketlerinin toplam satışı 36 milyar lirayı aştı

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam satışları, ilk yarıda 2018'in ocak-haziran döneminde yüzde 3,9 artarak 36 milyar 170 milyon 521 bin 576 liraya çıktı.

Bu dönemde Otokar'ın satışları yüzde 163 artarak 1 milyar 283 milyon 896 bin liraya yükseldi. Otokar, böylece ilk yarıda Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren otomotiv şirketleri arasında satışlarını en fazla artıran otomotiv şirketi oldu.

İlk yarıda, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre Karsan Otomotiv'in satışları yüzde 23 yükselerek 758 milyon 666 bin 884 liraya, Ford Otosan'ın satışları yüzde 18,98 artarak 18 milyar 409 milyon 222 bin liraya ulaştı.

Aynı dönemde satışlar Doğuş Otomotiv'de yüzde 31,25, Tümosan Motor ve Traktör'de yüzde 20,65, Türk Traktör'de yüzde 18,12, Anadolu Isuzu'da yüzde 11,41 ve Tofaş Otomobil Fabrikası'nda yüzde 2,33 azalış kaydetti.

İlk yarıda 8 otomotiv şirketinin aktifi 44 milyar 912 milyon 149 bin 242 liraya çıkarken, en yüksek aktife sahip otomotiv şirketi 15 milyar 239 milyon 555 bin lira ile Ford Otosan oldu.

Otomotiv şirketlerinin toplam öz kaynakları ise ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı. Öz kaynaklar Anadolu Isuzu, Doğuş Otomotiv ile Tümosan Motor ve Traktör'de azalırken, Ford Otosan, Karsan Otomotiv, Otokar, Tofaş Otomobil Fabrikası ve Türk Traktör'de arttı.

Otomotiv şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 12,6 arttı

Borsada işlem gören otomotiv şirketi hisselerinin fiyatı ilk yarıda yüzde 12,6 değer kazandı. BIST 100 endeksi, 2019'un ilk yarısında yüzde 5,7 değer kazanırken, otomotiv şirketlerinin 5'i endeks üzerinde kazanç sağladı.

Söz konusu dönemde en fazla kazandıran otomotiv sektörü hissesi yüzde 32,7 ile Otokar oldu. Otokar'ı yüzde 31,5 ile Ford Otosan, yüzde 25,8 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 24,4 ile Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 15 ile Anadolu Isuzu izledi.

Söz konusu dönemde Tümosan Motor ve Traktör'ün hisseleri yüzde 14, Türk Traktör'ün hisseleri yüzde 9,3, Karsan Otomotiv'in hisseleri yüzde 4,6 değer kaybetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

 

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