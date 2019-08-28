ANKARA - Bolivya'da çıkan yangınlarda, bir kısmı Amazonlar'da olmak üzere 950 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bolivya Orman ve Arazi İdaresi direktörü Cliver Rocha, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde en az 38 bin 793 noktada yangın çıktığını ve bu yıl şu ana kadar toplamda 950 bin hektar alanın yandığını belirtti.

Uzmanlar, yangınların 1,1 milyar dolar değerindeki kerestelik ağacı yok ettiği tahmininde bulundu.

Bolivya'da çıkan yangınlardan bazısı ülke sınırları içindeki Amazon ormanlarında etkili olurken, yangın nedeniyle en fazla, Brezilya ve Paraguay sınırı yakınında yer alan Chiquitania bölgesindeki ormanların zarar gördüğü bildirildi.

Ülkede yangın söndürme çalışmalarına, aralarında asker, polis ve gönüllülerin de yer aldığı 3 bin 500 kişinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Güney Amerika basınında çıkan haberlerde, Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınların, Bolivya'nın doğusunda yüz binlerce hektar orman ve otlak alanı kül ettiği bildirilmişti.

Boeing 747 Supertanker uçağı kiralanmıştı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, geçen hafta, yangınla mücadele için 70 bin 400 litre su taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük yangın söndürme hava aracı Boeing 747 Supertanker uçağının kiralandığını, bin 700'den fazla asker, polis ve itfaiyecinin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti.

Bolivya'da ülkenin toplam nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşadığı Santa Cruz idari biriminin yüzde 70'inin, orman yangınları sebebiyle yüksek risk altında olduğu kaydedilmişti.

Morales, önceki gün basına yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele konusunda diğer ülkelerden gelecek yardımları memnuniyetle karşılayacağını ifade etmişti.

Amazon ormanları yanıyor

Son yılların en büyük orman yangınlarına maruz kalan, dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır yanmaya devam ediyor.

Dünyadaki oksijenin yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan Amazonlar'da son birkaç haftadır süren yangınlar Brezilya'da olduğu kadar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çevreciler, ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri yangınlardan sorumlu tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), Brezilya'daki dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınlardan "derin endişe" duyduğunu belirterek, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınların söndürülmesi için yapacağı 20 milyon avroluk yardımı reddetmiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un bu tür yardım fikirlerinin arkasında farklı niyetlerinin olduğunu iddia etmişti.

Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası'nda da Amazonlar bölgesi bulunuyor.