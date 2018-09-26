Boğaçayı Projesi su tutmaya başladı

Boğaçayı Projesi su tutmaya başladı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Boğaçayı Projesi su tutmaya başladı   
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi Boğaçayı Projesi’nin ilk etabı hızla ilerliyor. Kazı çalışmaları ikinci köprüye ulaşırken, su tutmaya başlayan proje şimdiden görsel bir güzellik sunmaya başladı.  
 Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in projeleri arasında yer alan, Türkiye’nin en büyük projelerinden Boğaçayı Projesi’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Taşkın önlemeye yönelik alt yapı çalışmaları ile start alan Antalya’nın en çevreci projesinde, deniz suyunun içeri alınmasıyla ilgili çalışmalar ikinci köprüye ulaştı. Su tutmaya başlayan proje kapsamında bugüne kadar 50 kilometre fore kazık imal edildi. Proje kapsamında yaklaşık 130 dönümlük alanda 300 bin metreküp kazı çalışması yapıldı. Zemin deniz seviyesinden eksi 2.50 kotuna indirildi. 100’ün üzerinde personel, 3 fore kazık makinası, 8 ekskavatör, 2 çakıcı, 14 kamyon ile titiz bir çalışma yürütüyor. 
  
 Antalya’ya yeni yaşam alanı 
 Antalya’ya çok önemli bir marka değeri sağlayacak olan Boğaçayı Projesi’nin ilk etabı mevcut yeraltı suyunun ortaya çıkardığı görüntü ile daha şimdiden göz zevkine hitap etmeye başladı. Proje öncesi bataklık görünümünde, çöp ve otlarla kaplı olan Boğaçayı’nın su kaplı görüntüsü görsel bir güzellik sunuyor. 
 
 Kartpostalları süsleyecek 
 Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projeyle Boğaçayı’nın, afet riskini önlemeye yönelik altyapı çalışmasıyla birlikte, turizm cazibesini de sağlayacak bir yaşam alanına dönüşeceğini belirterek, “Projenin birinci etabında deniz yaklaşık 750 metre içeri almak suretiyle kanal içinde bir su görünümü sağlıyoruz. Boğaçayını bambaşka bir görümüne kavuşturacak peyzaj ve rekreasyon çalışmaları da yakında başlayacak ve alt yapı çalışmaları ile birlikte eş zamanlı ilerleyecek. Çalışmalar tamamlandığında eskiden bataklık görünümündeki Boğaçayı, kartpostalları süsleyecek hale gelecek. Boğaçayı’nı, Antalyalıların spor ve yürüyüş imkanı bulabileceği, günün yorgunluğunu ve stresini atabileceği bir dinlenme alanı, bir peyzaj projesi olarak kente kazandırıyoruz” diye konuştu. 
 
 10 bin kişiye iş sağlayacak 
 Etap etap hayata geçirilecek Boğaçayı Projesi'nde yaşam merkezleri, halka açık rekreasyon ve aktivite alanları, kanal dışında 470 kapasiteli yat limanı, restoranlar ve sinema stüdyoları, temalı park yer alacak. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak dev proje 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Antalya zenginleşirken, marka değeri de artacak. Konyaaltı Sahil Projesi ile birlikte Boğaçayı Antalya’nın çekim merkezi olacak. 
 
 Çevreci proje 
 Her türlü afet ve altyapı riskine karşı önlem alınacak projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçilecek. Son 80 yılda 70 metresi kaybolan Konyaaltı sahilindeki erozyona da çözüm getirilecek. Antalya'nın 30 senedir en önemli kanayan yaralarından Boğaçayı üzerindeki taş ve kum ocakları sorunu da tarih olacak. 
 
AW501158_01AW501158_02AW501158_03AW501158_04AW501158_05


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA MASA TENİSİ TURNUVASI BAŞLIYOR
Vali Günaydın’dan muhtarlara ‘Açık kapı’ talimatı
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığı
Isparta’da gaspçı katil dehşeti
Isparta Merkezde Elektrikler kesilecek
SGK'dan binlerce vatandaşa müjde
2.5 milyon memurun hayatı değişiyor
Isparta'da fiyat denetimi
Isparta İtfaiyesinden tatbikatlı ziyaret
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!
Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı
Yabancıya ehliyet sınavında dil kolaylığı
Eğirdir'li Yelkenciler Tekirdağ'a gidiyor
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkat
Nail Bayram ‘resmen’ MHP Isparta İl Başkanı oldu
Isparta’da otomobil motosikletle çarpıştı : 2 yaralı
Bakan açıkladı! Yüzde 15 indirim yapılacak
Isparta'da bu yıl 630 bin ton elma rekoltesi beklentisi
Isparta’da süslü kadınlar bisiklet turu dikkat çekti
Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte yeni BES planı
Memura 3 zam
Isparta'nın eşarp şal ve yazma merkezi Sare
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın ettiIsparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti22 Eylül 2018
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 201823 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldıIsparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı21 Eylül 2018
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”“İŞ’TE ANNE PROJESİ”20 Eylül 2018
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...22 Eylül 2018
Memura 3 zamMemura 3 zam24 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 20 Eylül 2018
Isparta’da gaspçı katil dehşeti Isparta’da gaspçı katil dehşeti 26 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi 23 Eylül 2018
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayınEmniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın21 Eylül 2018
Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneğiKendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği22 Eylül 2018
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldıIsparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı20 Eylül 2018
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!25 Eylül 2018
SGK'dan binlerce vatandaşa müjdeSGK'dan binlerce vatandaşa müjde26 Eylül 2018
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu 20 Eylül 2018
Isparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara dolduIsparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara doldu22 Eylül 2018
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edinKasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin25 Eylül 2018