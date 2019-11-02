Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımında sona yaklaşılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkım işlemlerinin çoğu tamamlandı.

Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımında sona yaklaşılıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.11.2019 18:06
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Isparta Düğün Salonları

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkım işlemlerinin büyük bölümü tamamlandı.

Yıkım işlemleri Gümbet, Gökçebel, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinin birçok bölgesinde devam ediyor. Yıkımların bazıları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince gerçekleştiriliyor.

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde yürütülen yapılardaki yıkımların çoğu, iş makineleri ve inşaat işçilerince yapılıyor.

Kalan diğer kaçak yapıların yıkımlarına ise hız kesmeden devam ediliyor. Moloz yığınları kamyonlarla alandan taşınırken, otel işçilerince de bölgede kıyı düzenleme çalışması yürütüyor.

Yıkımı devam eden projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yalıkavak Mahallesi'nde tespit edilen otel binasındaki A ve G bloklarda devam eden yıkımın, yüzde 95'i tamamlandı.

Yine aynı bölgede inşaatı devam eden villa ve otel tesisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilen bir betonarme spa merkezi, iki ahşap spor salonu, bir ahşap tuvalet, iki ahşap masaj salonu ve bir ahşap çocuk kulübünün yıkımı bitti.

Yıkımlar aralıksız sürüyor

Bölgede zemin düzeltmeleri yapıldı, ahşap olarak inşa edilen restoran ve bar binasının da yıkımı devam ediyor.

Gündoğan ve Türkbükü sınırındaki bir otel ve rezidans projesinde yer alan kaçak asansör kulesi yıkıldı, diğer konut yapılarındaki yıkımların ise yüzde 45 oranında bitirildi. Gümbet Mahallesi'ndeki imara aykırı olduğu tespit edilen otel binalarının yıkımlarının yarısı tamamlandı, bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Gökçebel, Gölköy, Türkbükü ve Torba mahallelerinde tespit edilen kaçak konut, iskeleler, çelik olarak inşa edilen yapılar, sosyal tesis ve bir restoran binası yıkıldı. Projelerdeki iskeleler, otel binaları, havuz, ticari alanlar ve mendirek yıkımlarının ise yarısı bitti.

Geçen ağustos ve eylülde iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.

Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.

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