BM'den Türkiye ile dayanışma çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Çatışmalar devam ettikçe mülteci durumu da var olmaya devam edecektir. Mülteci durumunu sonlandırmak siyasal çözümler gerektiriyor." dedi.

BM'den Türkiye ile dayanışma çağrısı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 05.09.2019 17:11
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mülteci durumunu sonlandırmak için siyasi çözüm gerektiğini belirterek, "Bu sağlanana dek Türkiye de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı vardır." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Grandi'nin iki günlük Türkiye ziyareti hakkında açıklamaya yaptı. Açıklamada Grandi'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’in yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile görüştüğü belirtildi.

Grandi'nin ayrıca BMMYK tarafından desteklenen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmetler merkezinde ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşliğinde belediyenin mesleki eğitim merkezinde mültecilerle bir araya gelme fırsatı bulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, Grandi Türk hükümetinin yetkilileriyle görüşmelerinde, beş yıldır üst üste dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye’nin üstlendiği önemli rolün altını çizdi.

BMMYK'nin Türkiye ile iş birliğinin ve Türkiye’ye verdiği desteğin devamı konusunda bağlılığını yineleyen Grandi, Türkiye’nin mültecileri korumaya yönelik kararlılığına dair mesajları takdirle karşıladı.

İnsani bir felaketin önlenmesi ve sivillerin korunmasının öncelikli olduğu İdlib'deki durum da Grandi'nin temasları sırasında gündeme geldi.

Açıklamaya göre, Grandi, "Çatışmalar devam ettikçe mülteci durumu da var olmaya devam edecektir. Mülteci durumunu sonlandırmak siyasal çözümler gerektiriyor. Ancak bu sağlanana dek Türkiye de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı vardır." dedi.

Yüksek Komiser, ayrıca aralık ayında Cenevre’de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu’nda Türkiye’nin üstlendiği eş başkanlık rolünü memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Açıklamada, forumun üye ülkelerin ve diğer aktörlerin bir araya gelerek, ev sahibi ülkeler üzerindeki baskıyı azaltmak, mültecilerin kendilerine yeterliliklerini sağlamak ve yeni çözüm yolları aramak için kararlılıkla yeni önlemlerin alınacağı benzeri görülmemiş bir fırsat sunacağı ifade edildi.

Grandi, forumla ilgili şu görüşlerini aktardı:

"Mülteci durumları, içinde bulundukları coğrafyalardan çok daha geniş alanları etkiler. Yerinden edilmenin zorluklarıyla baş etmek yalnız başına mümkün değildir. Gerçek ve somut eylemlerle birlikte tüm ülkeler arasında ortak bir vizyon ve kararlılık gerektirir. Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın asıl amacı budur ve Küresel Mülteci Forumu süresince bu amacı gerçekleştirmek için çalışacağız."

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