“Bizden ne bekleniyorsa biz oradayız”

“Bizden ne bekleniyorsa biz oradayız”
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“Bizden ne bekleniyorsa biz oradayız”
 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş ve fakülte akademisyenleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette her iki kurumun karşılıklı işbirliğini arttırması noktasında fikir birliğine varıldı.
Fakülte olarak her zaman göreve hazır olduklarını dile getiren ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, hazırlamış oldukları “proje atölyeleri” konulu proje hakkında bilgiler verdi. Isparta’daki gençlere bilimi, teknolojiyi öğretmek, meslek sahibi yapmak için kurs vermek gibi bir düşüncelerinin olduğunu belirten Selbaş, “Bu projelerimizi belediyemizle, ticaret ve sanayi odamızla birlikte yapabiliriz” teklifinde bulundu.
ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Akıllı ve Yeşil Kentleşme ile ilgili akıllı şehirler üzerine bir proje hazırladıklarını belirtirken, bu konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Görüşmede ayrıca alternatif enerji, yenilenebilir enerji ile ilgili konular ele alındı.
ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nin ‘şehre nasıl bir katkı sağlayabilirim’ noktasında çalışmalar yaptığını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bundan sonra belediye olarak sizlerle beraber güzel projelere imza atacağız. Şehrimizin şu andaki uyumlu bürokratik yapısını hep birlikte iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şehrimizde şu anda tüm kurumlar sivil toplum kuruluşları uyum içerisindeler. Bu dönemin kıymetini çok iyi bilmek zorundayız. Herkesin uyumlu, beraberce çalışma düşüncesi, ortak akılla bir şeyler yapma isteği güzel ve özlenen şeylerdi” dedi.
Kendisine sunulan projelerle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Başdeğirmen, aynı konulu projeleri geçen Ankara’ya gittiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, Isparta’ya bilim merkezi kurulması isteğini dile getirdiğini belirterek, “Sayın Bakanımız öncelikle Deneyap Teknoloji Atölyeleri yapalım önerisinde bulundu. Sizin getirmiş olduğunuz projeyi bakanlığımız destekliyor. Bu projeyi birlikte çalışarak bakanımıza götürmemiz lazım. Bu konuyu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz ile de görüştüm. İşbirliği içerisinde sizlerle birlikte bu Deneyap’a başlamamız önemli” derken, 3 yıllık eğitim süreci ve çocukların eğitim yönlendirmeleri, gençlere geleceğe bakış açıları ile ilgili bilgiler paylaştı. Başdeğirmen, “Bizden ne bekleniyorsa biz oradayız” görüşlerinde bulundu.
 
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