Antalya’da elektrikli bisikletle kadınları ve kız öğrencileri taciz eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Geçen hafta Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, cinsel organını göstererek parkta oturan iki kız öğrenciyi taciz etmişti. Polis kamera kayıtlarından yaptığı incelemede şüphelinin 38 yaşındaki M.Ü. olduğunu belirledi. M.Ü., dün yapılan operasyonla evinde gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., cinsel taciz suçlamasından tutuklandı.İHA