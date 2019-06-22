Adana'da 3 arkadaş, "Bir bisiklet kaç kitap taşır?" etkinliği kapsamında, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak Mahallesi'nde kurulacak kütüphaneye kitap götürmek için yola çıktı.Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zekeriya Kazancı, öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kutlu'nun memleketindeki eski belediye binasını kütüphaneye çevirme amacıyla başlattığı kampanyaya destek olmak için iki arkadaşıyla etkinlik düzenlemeye karar verdi.Kitap bağışı için farkındalık oluşturmak isteyen Kazancı ve arkadaşları, "Bir bisiklet kaç kitap taşır?" etkinliği kapsamında Adana'dan yanlarına aldıkları 100 kitapla yola çıktı.Yaklaşık 310 kilometre pedal çevirerek Çardak Mahallesi'ne uluşacak 3 arkadaş, 100 kitabı kütüphaneye teslim edecek.Zekeriya Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphane için düzenlenen kampanya ile 4 bin civarında kitap toplandığını söyledi.Kampanyaya dikkat çekmek için kütüphanenin ilk kitaplarını bisikletle götürme kararı aldıklarını vurgulayan Kazancı, "Kitapların kalan kısmı kamyonetle gelecek. Üç gün içinde Çardak'a ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.ADANA (AA) -