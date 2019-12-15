Birlikte hareket edip; Isparta’ya en güzel hizmetleri yapacağız



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Esnaf Odaları Birliği’nin yeni Başkanı Ahmet Tural’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, esnaf teşkilatının daima birlik beraberlik içinde olmasının imrenilecek bir durum olduğunu söyledi. Esnaf Odalarıyla birlikte hareket ederek hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Esnaf Odaları Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Tural’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Oda başkanlarının da bulunduğu ziyarette, Başkan Başdeğirmen, Tural’ı tebrik etti. Başkan Başdeğirmen “ Isparta’da uzun yıllar Şoförler Odası ve Esnaf Odaları Birliği Başkanvekilliği yapan aynı zamanda Isparta EKK Başkanı ve EKK Altıncı Bölge Birliği Başkanı olan Ahmet Tural, bundan böyle Esnaf Odaları Birlik Başkanı olarak ilimize hizmet etmeye devam edecek. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Ahmet Başkanımız esnafın yanında olarak en güzel hizmeti verdi. Tabi zaman bizlere hangi görevi getirirse onu yapmak zorundayız. Şimdi tüm esnafımızın birlik başkanı olarak görev yapmaya başladı. Mehmet Aybatılı Başkanımız 41 yıl bu görevi yaptıktan sonra Ahmet Başkanımıza bu görevi devretti. Bu 41 yıllık hizmet sürecinde 5 yıl belediye başkanlığı yaptı. Isparta’ya yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel hizmetler oldu. Bu hizmetlerin çok daha ileriye götürüleceği inancındayım. Ekip olarak her zaman birlik beraberlik içindesiniz. Bu gerçekten, imrenilen bir durum Hiçbir zaman ayrı gayrı olmadınız. Benim ITSO Başkanlığım döneminde sizlerle uyumlu esnafın yanında olan güzel hizmetler ettik. Esnafımızın yanında olduk. Bugünlere kadar hizmetimizi yaptık. Bundan böyle Ahmet Başkanımızla, oda başkanlarımızla birlikte en güzel hizmetleri yapacağımız inancındayım” dedi.



ÖNEMLİ OLAN HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK

Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Biz dün Birlik Başkanımız, bugün de Onursal Başkanımız olan Sayın Mehmet Aybatılı’nın yanında yetişmiş 30 yıl yol arkadaşlığı yapan biri olarak görevi devraldık. Öncelikle Sayın Mehmet Aybatılı Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızdan aldığımız bu görevde yine hep birlikte Isparta için yapılması gereken ne varsa var olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Temsil etmiş olduğumuz esnaf ve sanatkar, Ispartamızın temeli, çimentosu, barometresidir. Çünkü Isparta esnaf şehridir. Belediyemizle, Valiliğimizle ve tüm kuruluşlarımızla işbirliği yaparak esnaf ve sanatkar için yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret göstereceğiz. Belediye Başkanımızla zaten ITSO Başkanlığı döneminde de beraber çalıştık. Her konuda fikir birliğine vardık. Yine Belediye Başkanlığı döneminde birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Yeniden Başkanımızın ziyaretinden dolayı şahsım ve teşkilatım adına kendilerine teşekkür ediyor, hizmetlerinde başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler yapılır. Koltuklar gelip geçici önemli olan hoş bir seda bırakmak. Nasıl bugün Mehmet Aybatılı başkanımızı belediye başkanlığı döneminde, birlik başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerle anıyorsak; bizler de yarın bu görevleri bıraktığımızda yaptığımız hizmetlerle anılmak isteriz. Bu da bizim için hoş bir seda demektir. Bizlere ilk ziyareti, Belediye Başkanımızın yapması da Sayın Başkanın esnaf ve sanatkarımıza ne kadar önem ve değer verdiğini göstermektedir” diye konuştu.

Ziyaret, Başkan Başdeğirmen’in özellikle trafiği rahatlatmaya yönelik yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ilişkin açıklamalarıyla son buldu.