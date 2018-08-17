- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 8,5 hektar alan üzerine yapılan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı ziyaretçi akınına uğruyor. Kadınlara 5 yıldızlı hizmet verilen plaj 2 ayda binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak, rekor kırdı.Finike'nin en güzel koylarından 8.5 hektarlık Barbaros Hayretin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak, kadınlara özel plaj haline getirildi. Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, sadece Finike'den değil Kumluca, Demre ve Elmalı'dan da kadınları ağırlıyor. Sarısu ve Alanya Aysultan'ın ardından Antalya'nın üçüncü kadınlar plajı olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, doğası ve 5 yıldızlı hizmet ile kadınların gözdesi oldu.Kadınlar Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile kadınlar plajına kolaylıkla ulaşabiliyor. Finike Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre'den Finike Kadınlar Plajı'na iki saatte bir araç kalkıyor. Plajdan ilçelere dönüş ise yine iki saatte bir olarak planlandı. Servislerle plajın girişine ulaşan kadınlar, yine ücretsiz ring seferi yapan elektrikli buggy araçlarla, koya ulaşıyor.Diğer kadınlar plajlarından farklı olarak, muhteşem bir koya sahip olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da rahatlıkla denize girebiliyor. Her türlü detayın düşünüldüğü plajda her biri 100 metrekare olan 3 ahşap iskele, 109 şezlong, duş, soyunma kabinleri, WC, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor.Altuncan Hatun Kadınlar Plajı Kurban Bayramı'nda da hizmet vermeye devam edecek. Plaj, sunduğu 5 yıldızlı otel konforuyla yerli ve yabancı turistleri de ağırlayacak.İHA