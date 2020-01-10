TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç Üniversitemizi Ziyaret Etti

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’i ağırladı. Üniversitemizi ziyaret eden Vekil Süreyya Sadi Bilgiç, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve rektör yardımcıları eşliğinde bölgemizde tek olma özelliği taşıyan Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Radyo TV Uygulama Araştırma Merkezi incelemelerde bulundu.Üniversitemiz yönetimi ile bir araya gelen Vekil Bilgiç, ilk olarak Radyo-TV Uygulama Araştırma Merkezi hakkında bilgi edindi. Bilgiç, 97.00 FM bandı üzerinden “Dinlediğiniz müzik sizin kadar seçkin olsun” sloganı ile dinleyicilerine ulaşan Radyo SDÜ’nün stüdyolarını yakından inceledi. Merkez Müdürü Öğr. Gör. Yasin Öztürk, RATEM bünyesinde yürütülen uygulamalar, yeni medya tasarımına uygun stüdyolar, sosyal medya platformu eğitimlerinden bahsetti. RATEM’in öğrencilerin gelişimi ve kariyerlerine yönelik olumlu katkılarda bulunduğunu belirten Öztürk, konuya ilişkin yapılan bilimsel makalede RATEM’de çalışan öğrencilerin geleceğe daha umutla baktıklarının ortaya çıktığını kaydetti.Daha sonra yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik bir alana 10 ünite şeklinde inşa edilen “SDÜ Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” ziyaret edildi. Ayakta tedavi hizmetinin yanı sıra 6 ünitelik lokal ameliyathane ünitesi, radyoloji ve biyokimya laboratuvarı, çoğunluğu tek kişilik odalar olmak üzere 27 yatak kapasitesi, 3 genel ameliyathanesi ile ileri cerrahi tedaviler dahil zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin tüm tedavi gereksinimlerinin karşılanacağı merkezin yakın zamanda şehrine ve bölgesine hizmet vereceği vurgulandı.