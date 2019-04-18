"Biberli baklava" fuarda ilgi odağı oldu

Mersin'in önemli biber üretim merkezlerinden Akdeniz ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen "BİBEREXPO/Biber Çeşitleri Tanımı Günleri Fuarı" Kazanlı Sahili'nde açıldı. Çok sayıda üreticinin stant açtığı fuarda, biber çeşitleri tanıtıldı, ikram edilen biberli baklava vatandaşlardan büyük ilgi gördü.Mersin'in önemli biber üretim merkezlerinden Akdeniz ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen "BİBEREXPO/Biber Çeşitleri Tanımı Günleri Fuarı"nda ikram edilen biberli baklava ilgi odağı oldu.Akdeniz Belediyesi ile Kazanlı ve Adanalıoğlu muhtarlıkları tarafından organize edilen fuar Kazanlı Sahili'nde açıldı.Çok sayıda üreticinin stant açtığı fuarda, biber çeşitleri tanıtıldı, ikram edilen biberli baklava vatandaşlardan büyük ilgi gördü.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, Kazanlı ve Adanalıoğlu bölgelerinde örtü altı üretimin yoğun yapıldığını hatırlattı.Türkiye'de her 4 kişiden birinin tarımdan çalışıp, geçindiğini belirten Seçer, "Bizim daha kalkınmamız, daha zenginleşmemiz için mutlaka teknolojiye yönelmemiz gerekiyor. Tarımda da teknolojiye yönelmemiz lazım. Ne kadar çok ihracat yaparsak, o kadar çok üretim artar. Mutlaka tarımda bilime değer verilmesi lazım." diye konuştu.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Mersin'in ülkenin en önemli örtü altı biber üretim depolarından birisi olduğunu dile getirdi.Kentte yaklaşık 5 bin çiftçinin geçimini biber üretiminden sağladığına işaret eden Gültak, "TÜİK verilerine göre Mersin, toplam 50 bin dekarı aşan alanda biber yetiştiriciliğinde Antalya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır." dedi.Konuşmaların ardından Seçer, Gültak, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirdi.Fuar, 20 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.MERSİN (AA) -