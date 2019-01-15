Benzin ve motorinden sonra ona da zam geldi

Benzin ve motorinden sonra oto gaza da zam geldi. LPG'ye bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapılacağı açıklandı.



Benzin ve motorin fiyatlarına dün gece yarısı yapılan zam sonrasında bir fiyat artışı da LPG otogaza geldi.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogaza 6 kuruş zam geldi.



LPG otogazdaki fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.



Son olarak benzine 16 motorine ise 20 kuruş zam yapılmış yeni fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompaya yansımıştı.