Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı, kamp yapmak isteyenler büyük ilgi gösteriyor.Adana Kamping ile Kamp Dostluğu grubu ortaklaşa düzenledikleri gençlik ve spor kampı için tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken Belemedik Tabiat Parkını tercih etti.Grup, parkta 50'ye yakın çadır kurarak, hem şehrin gürültüsünden uzakta güzel bir alanda dinlenme şansı yakaladı hem de doğal ve tarihi güzellikleri görme şansı buldu.Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da kamp yapan grubu ziyaret ederek Belemedik Tabiat Parkı ile ilgili bilgi verdi.Tarih ile doğanın iç içe olduğu Belemedik Tabiat Parkı'na bütün kampçıları beklediklerini dile getiren Çay, ellerinden geldiğince onlara destek olacaklarını kaydetti.Kamp Dostluğu Grubu kurucusu İsmail Akdağ da Türkiye'nin birçok ilinde kamp organizasyonu yaptıklarını, bu seferki tercihlerinin de Adana'nın incisi olan Belemedik olduğunu söyledi.Belemedik'te doğa yürüyüşü yaparak güzellikleri yakından görme şansı yakaladıklarını belirten Akdağ, ayrıca etkinlik kapsamında katılanlara temel kampçılık ve ilk yardım eğitimi de verdiklerini kaydetti.Akdağ, kampı ziyaret ederek destek veren Belediye Başkanı Çay'a da teşekkür etti.ADANA (AA) -