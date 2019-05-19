Adana’nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor.İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki tabiat parkı, zengin doğa manzarası, taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleri barındırıyor. Özellikle doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çeken park, yılın her mevsimi farklı güzellikleri bünyesinde barındırıyor.Çakıt Irmağı ve çamlık alanların yanı sıra dev çınar ağaçlarıyla fotoğraf meraklılarına da eşsiz bir ortam sunan parkı ziyaret eden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Toros Dağları’nın eteğinde yer alan parkta birbirinden güzel anları ölümsüzleştiriyor.Piknik yapmak amacıyla gelenlere de hizmet veren park, ziyaretçilerini bekliyor.ADANA (AA) -