Beko’dan 30 gün koşulsuz iade garantili kurutucular

Beko’dan 30 gün koşulsuz iade garantili kurutucular
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Beko’dan 30 gün koşulsuz iade garantili kurutucular
- Beko, nisan sonuna kadar tüm kurutma makinesi modellerinde başlattığı 30 gün içinde koşulsuz para iadesi kampanyasıyla verimli ve yüksek performanslı kurutma vadediyor

Beko’nun tüm kurutma makinesi modelleri 30 gün koşulsuz iade garantisi ile nisan ayının sonuna kadar tüketicileri bekliyor.
Şirketten yapılan açıklaya göre, Beko’nun verimli ve yüksek performanslı kurutma makinelerini denemenin tam zamanı. Tüm kurutma makinesi modelleri 30 gün koşulsuz iade garantisi ile Beko yetkili satıcılarında nisan ayının sonuna kadar tüketicileri bekliyor. 
Beko kurutma makineleri, çamaşırları açık havanın oluşturabileceği toz, kötü koku ve polenlerden koruyarak tertemiz kurutuyor. Çamaşırları asma ve toplama için bekleme derdine son vererek zamanı tüketiciye bırakıyor. Evin içerisinde çamaşırların asıldığı alan kullanıma açılırken, dağınıklık ortadan kalkıyor, evdeki nem dengesi korunuyor. Kurutma makinesi ile kuruyan çamaşırlar daha kolay ütülenirken, enerjiden tasarruf elde ediliyor. 
Ayrıca kurutuculardaki Proscent teknolojisi, 3 farklı koku kapsülü sayesinde çamaşırlara sevilen kokuyu veriyor. Yorgan programı, yıkaması ve kuruması zor olan çift kişilik elyaf yorganları bir şekilde kurutuyor. Kırışık önleme özelliği kurutma işlemi bittikten sonra, çamaşırların makineden boşaltılamaması durumunda, otomatik olarak 2 saat boyunca belirli periyotlarla kırışık azaltma hareketi yapılmasını sağlıyor. Bebeği olan veya daha fazla hijyen isteyen tüketicilere yönelik ise yüksek sıcaklıkta daha uzun süre kurutma yapan özel hijyen programı bulunuyor. Beko kurutma makinelerinin özel ikili filtresi sayesinde temizliğinin sadece 6 ayda bir kez yapılması yeterli oluyor.

İSTANBUL (AA) -  
 
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