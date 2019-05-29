Trafik ekipleri aileleriyle seyahat eden çocuklara “Trafik Karnesi” dağıtacak. Çocuklar, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecek. En çok beğeni alan ilk 100 karne sahibi çocuk bisiklet ile ödüllendirilecek.