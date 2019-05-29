Trafik ekipleri aileleriyle seyahat eden çocuklara “Trafik Karnesi” dağıtacak. Çocuklar, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecek. En çok beğeni alan ilk 100 karne sahibi çocuk bisiklet ile ödüllendirilecek.
Isparta haberleri sayfamızdan Isparta ile ilgili günün son dakika haberlerini görebileceğiniz gibi, Isparta ilçelerindeki en güncel gelişmeleri anlık olarak haber sitemizden takip edebilirsiniz.
Isparta'nın en detaylı haberleri, son dakika gelişmeleri, Ajans haberleri Isparta'nın yerel haber sitesi ispartahaber.com.tr'de