Bayram tatilinin 5'inci gününde de trafik kazaları can aldı

- Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası, şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 50 kişi öldü, 409 kişi yaralandı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.



Yurt genelinde, son 24 saatteki trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı.



Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 50 kişi yaşamını yitirdi, 409 kişi yaralandı.



Son 24 saatte meydana gelen kazalardan bazıları şöyle:



- Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.



TEM Otoyolu'nda Mehmet Varışlı'nın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş (47) idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kazada otomobil sürücüsü Yasemin Kaynar İbiş ve otomobilde bulunan Büşra İbiş (25), Melike Sülün, Şaban Sülün ile Şeyma Yavuz (26) hayatını kaybetti.



İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan cesetler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



- Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı



Şanlıurfa'dan bayramlaşmak için Adana'daki akrabalarına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Mehmet Ok yönetimindeki 06 DE 4144 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda boş sulama kanalına düştü.



Takla atarak durabilen otomobili görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Yaralanan sürücü Ok ve çocukları Ayşe, Kezman ve ismi henüz öğrenilemeyen oğlu, kentteki hastanelere kaldırıldı. Anne Sahra Ok ise olay yerinde hayatını kaybetti.



Ok ailesinin, akrabalarıyla bayramlaşmak üzere Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.



- Hatay'da bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı



Hatay'ın Altınözü ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin yola çıkan köpeğe çarparak uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.



Süleyman Dönmez idaresindeki 31 H 1992 plakalı otomobil, Yayladağı-Antakya kara yolu Sofular mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak çıkarılan sürücü Dönmez, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



Araçta yolculuk eden biri çocuk 5 kişi de ambulanslarla Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



- Refüje çıkan otomobil yandı: 2 ölü



Niğde'de refüje çıkan otomobil yandı, iki kişi öldü.



Muzaffer Güzel (28) idaresindeki 34 CBM 337 plakalı otomobil, merkez Fertek Mahallesi'nde sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çıkarak yanmaya başladı.



Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Aracın sürücüsü Güzel, yanarak hayatını kaybetti.



Vatandaşlarca, yanan araçtan çıkarılan otomobildeki Nuh Ali Aybar (29), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aybar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



İtfaiye ekipleri, olaya hemen müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.



- Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü



Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul'dan Giresun'a seyir halinde olan araçtaki çift yaşamını yitirdi.



Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Öznur Emanetoğlu (26) idaresindeki 34 RD 160 plakalı otomobil, Büyük Melen Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



Bariyerleri parçalayarak refüjde duran aracın motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak otomobilden yaklaşık 10 metre uzağa fırladı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile eşi Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi.



Bu arada kaza mahalline saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracı çekiciyle kaldırmak için kent merkezinden vinç getirilmesini bekledi.



Öte yandan aracın hız göstergesinin 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.



- Sinop'ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı



Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.



Emre Demirci'nin kullandığı 34 HN 3820 plakalı otomobil, Efelek ilçesi ile Sinop il merkezini birbirine bağlayan kara yolunun Ayancık kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Otomobilde bulunan 8 yaşındaki Nehir Bozacı kaza yerinde hayatını kaybetti.



Sürücü Demirci, otomobildeki Selahattin ve Hatice Bozacı ile Gülcan Demirci yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile Sinop ve Erfelek devlet hastanelerine kaldırıldı.



- Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı



Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Eşeler Mahallesi'nde, 10 V 1455 plakalı otomobil ile 17 HK 600 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.



- Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı



Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Zehra B. yönetimindeki 16 NAE 28 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 33. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sürücü ile Mesut, Zehra ve Mehmet Batu Cankale ile İrem Melisa Kök yaralandı.



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mesut Cankale (34), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.