Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 08.06.2019 16:19
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı
- Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 73 kişi hayatını kaybetti, 754 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 73 kişi yaşamını yitirdi, 754 kişi yaralandı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.
Yurt genelinde, son 24 saatteki trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.
Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 754 kişi yaralandı.

Son 24 saatte meydana gelen kazalardan bazıları ise şöyle:

- İstanbul'da trafik kazası: 4 ölü, 10 yaralı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 
TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri de morga götürüldü. 
Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor. 
Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.
Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ergün Yılmankaya (29) idaresindeki 01 DCY 85 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet Ali (72) ve Ayşe Fatma Yılmankaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Murat (44), Songül (35), Fadime (35) ve Selahattin Yılmankaya (42) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüşü sırasında meydana geldiği öğrenildi.

- Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Çoban yönetimindeki 68 DN 314 plakalı otomobil ile Tepekent Mahallesi seferini yapan Kazım Salkım idaresindeki 42 DEG 57 plakalı belediye otobüsü, Beyşehir Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Çoban, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

- Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Ramazan Zengin idaresindeki 25 FN 250 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Yunus Tanrıverdi yönetimindeki 23 DR 100 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tanrıverdi'nin kullandığı araçta bulunanların, yakınlarının nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

- Sinop'ta bayram tatili dönüşü kaza: 7 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tayfun Yıldız'ın (24) kullandığı 41 N 3491 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyünde yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yağmur Gümüş (21), Emine Nur Kökçü (4), Nural Kökçü (3), Sibel Yıldız (19), Hira Yıldız (3) ve Nehir Yıldız (1) yaralandı. 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan Nural Kökçü, Emine Nur Kökçü, Sibel Yıldız ve Yağmur Gümüş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Araçta bulunanların, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Yeşilyurt köyünden döndükleri kaydedildi.

- Erzurum'da trafik kazası: 9 yaralı
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Köprüköy ilçesi Güzelhisar mevkisinde Y.K. idaresindeki 25 LN 634 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen B.T. yönetimindeki 41 LE 333 plakalı araç çarpıştı.
Kazada, sürücüler Y.K. ve B.T. ile araçta bulunan M.Ç, A.D, S.O, Ş.Ç, T.T, D.D, M.D yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan Y.K. ile Ş.Ç. buradaki müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ADANA (AA) - 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta 5.Güneykent Gül Festivali Başladı 2019
Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk yaralandı
Isparta Güneykent Gül Festivaline ücretsiz otobüs seferleri
Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı
Isparta Gül Festivali'nde ödüllü bisiklet yarışması
Özlem Dolu Yıllar Isparta'da Halı Pazarı
MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
ISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYOR
ISPARTA KÜLTÜR ET KASAPTAN LEZZETLİ ETLER
Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı
Isparta Valiliği'nden Gül ve Lavanta tanıtım videosu
Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 2019
Isparta'da Bayramlaşma Programı 2019
Eğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleşti
Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma programı
Isparta haber Google'da birinci sıraya yükseldi
Isparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru
Isparta bayram namazı saati kaçta 2019
BAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAK
Vali Ömer Seymenoğlu Şehit Annesine Verdiği Sözü yerine getirdi
Isparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliği
ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM
Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da
Isparta ITKM Pazar Cami Kadir Gecesi ibadete açıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Güneykent Gül Festivaline ücretsiz otobüs seferleriIsparta Güneykent Gül Festivaline ücretsiz otobüs seferleri07 Haziran 2019
ISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYORISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYOR06 Haziran 2019
Isparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuruIsparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru03 Haziran 2019
Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 2019Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 201905 Haziran 2019
Isparta haber Google'da birinci sıraya yükseldiIsparta haber Google'da birinci sıraya yükseldi03 Haziran 2019
ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIMISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM03 Haziran 2019
Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da01 Haziran 2019
BAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAKBAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAK03 Haziran 2019
Isparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliğiIsparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliği03 Haziran 2019
​Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü​Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü03 Haziran 2019
Isparta bayram namazı saati kaçta 2019Isparta bayram namazı saati kaçta 201903 Haziran 2019
Eğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleştiEğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleşti04 Haziran 2019
Isparta'da Bayramlaşma Programı 2019Isparta'da Bayramlaşma Programı 201904 Haziran 2019
ISPARTA BURDUR, TANITIM İÇİN GELEN ÜNLÜLERİ ETKİLEDİISPARTA BURDUR, TANITIM İÇİN GELEN ÜNLÜLERİ ETKİLEDİ01 Haziran 2019
Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralıBayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı07 Haziran 2019
Isparta 5.Güneykent Gül Festivali Başladı 2019Isparta 5.Güneykent Gül Festivali Başladı 201908 Haziran 2019
Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandıBurdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı05 Haziran 2019
Burdur'da kamyon trafik ışıklarındaki otomobillere çarptı: 5 yaralıBurdur'da kamyon trafik ışıklarındaki otomobillere çarptı: 5 yaralı07 Haziran 2019
ISPARTA KÜLTÜR ET KASAPTAN LEZZETLİ ETLERISPARTA KÜLTÜR ET KASAPTAN LEZZETLİ ETLER06 Haziran 2019
Vali Ömer Seymenoğlu Şehit Annesine Verdiği Sözü yerine getirdiVali Ömer Seymenoğlu Şehit Annesine Verdiği Sözü yerine getirdi03 Haziran 2019