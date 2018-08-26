- Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelip otel ve pansiyonlarda boş oda bulamayınca sahilde konaklayan yerli turistlerin oluşturduğu görüntü tatilin bitmesine rağmen devam ediyor. Boş buldukları yerlere hasır sererek üzerinde uyuyan tatilciler, tuvalet, duş ve soyunma kabinlerinde de uzun kuyruk oluşturuyor.Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya sahil ve otellerinde yaşanan yerli ve yabancı turist yoğunluğu, tatilin ardından da devam ediyor. Tatilde 9 günü fırsat bilen tatilciler, Akdeniz sahillerine akın etti, otel ve pansiyonlardaki doluluk oranı yüzde yüzlere kadar ulaştı.Türkiye'nin değişik illerinden Alanya'ya tatil yapmak için gelen turistler de otel ve pansiyonlarda boş oda bulamayınca otoparkı ve sahilleri konaklama yerine çevirdiler. Özellikle tatil için Alanya’nın İncekum bölgesini tercih eden yerli turistler, boş buldukları alanları konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Tatilin bitmesine karşın hafta sonunu da Antalya’da geçirmek isteyen vatandaşlardan bazıları araçlarında bazıları ise boş buldukları bir yere serdikleri hasırların üzerinde uyudu. Yıkadıkları kıyafetlerini de sahildeki ağaçlara bağladıkları iplere asarak kurutan tatilciler, yine sahilde bulunan tuvalet, duş ve soyunma kabinlerde de uzun kuyruk oluşturdu.Bayram tatili için Ankara'dan ailesiyle birlikte Alanya'ya geldiğini belirten Mithat Koçar isimli tatilci, "Alanya'yı sevdiğimiz için buraya geldik ama otellerde yer bulamadık. Sahili sevdiğimiz için ağaçların altında gölgede konaklıyoruz. Bayram tatilini bu şekilde geçirmiş olduk" dedi.İHA