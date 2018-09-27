- Antalya’nın Kumluca Belediyesi Hasan Tuna için jübile güreşi düzenleyecek.Kumluca Er Meydanı'nda 27 Ekim 2018 Cumartesi günü düzenlenecek olan Yağlı Güreşlerin Sonbahar Finali 'Ustaya Veda Hasan Tuna' güreş organizasyonu için tertip komitesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Kumluca Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, tertip komitesi üyeleri ve Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu katıldı.Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Türkiye'de güreş camiası tarafından sevilen ve 38 yıldır dualı çayırlarda pek çok başarıya imza atarak ata sporumuza çok sayıda pehlivan kazandırmış olan Başpehlivanımız Hasan Tuna, düzenleyeceğimiz jübile organizasyonuyla yağlı güreşlere veda edecek. Yapacağımız jübile güreşleri öncesinde daire amirlerimiz, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri ve tertip komitemizle toplantı yaptık. Toplantımıza Kumluca Belediyesi eski başkanımız Hüsamettin Çetinkaya'yı davet ettik. Çünkü Hüsamettin Çetinkaya Başkanımız 19 yıllık görev süresi boyunca sürekli güreş camiasının içinde olmuştur. Onun güreş camiasındaki yeri başkadır. Deneyim ve tecrübelerinden faydalanmadan güreş yapılmaz. Türkiye'deki tüm başpehlivanların katılımıyla aksiyon dolu bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Güreşlerimize giriş ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir" dedi.1980 yılında 8 yaşındayken yağlı pehlivan güreşlerine başlayan Hasan Tuna, 1988 yılında deste ortaboy kategorisinde Kırkpınar güreşlerine katıldı. 1996 yılında Kırkpınar başaltı birincisi oldu. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, 2001 yılında başpehlivan üçüncüsü, 2002 yılında başpehlivan, 2007 yılında da başpehlivan ikincisi oldu. Ülkenin değişik yerlerinde düzenlenen geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivanlık unvanı kazanan Hasan Tuna, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Karatepe Er Meydanı'nda düzenlenecek jübile güreşlerinde aktif güreşe veda edecek. Kumluca Belediyesi Güreş Akademisinde antrenörlük yapan Hasan Tuna, bundan sonraki hayatında başpehlivanlar yetiştirmek için antrenörlük yapmaya devam edeceğini söyledi.İHA