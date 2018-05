- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Düğün Salonu'nda kurulan iftar sofrasına konuk oldu.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofralarını ziyaretine devam etti. Her gün farklı bir sofraya konuk olan Başkan Yücel, iftarını Alanya Belediyesi'nin Mahmutlar Düğün Salonu'nda kurduğu İftar Çadırı'nda vatandaşla birlikte yaptı.Başkan Adem Murat Yücel, iftar sonrasında Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (MAHKOD) davetiyle Mahmutlar Mahallesi'ndeki siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri, dernek üyeleri ve MAHKOD yönetimiyle de bir araya geldi. Başkan Yücel, toplantıdakilerin öneri ve taleplerini dinlerken, Mahmutlar Mahallesi'ne yapılması planlanan hizmetleri anlattı.Her gün 3 ayrı noktada iftar çadırıAlanya Belediyesi şehrin 3 ayrı noktasına kurduğu iftar çadırlarıyla her gün 2 bin 500- 3 bin kişiye yemek ikramı yapıyor. Belediye ekipleri merkezde Eşgilik Düğün Salonu, doğuda Mahmutlar Düğün Salonu ve batıda Konaklı Meydanı olmak üzere 3 ayrı noktada her gün iftar yemeği veriyor. Ayrıca Alanya Belediyesi, engellilerin iftar yemeklerini de evlerine kadar ulaştırıyor.İHA