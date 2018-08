Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Mahallesinde vatandaşlarla biraraya geldi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Mahallesi’nde yeni yapılan parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yücel, vatandaşlarla sohbet ederek, görüş ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla hizmetler hakkında istişare den Yücel, “İşinin ehli ve profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Bütün projelerimiz bilimsel verilere dayanıyor. Önce belediyedeki yapılandırma ardından tüm bölgelerde verdiğimiz hizmetler hep bu ekiple yapıldı. Her zaman halkımızla iç içe ve samimi bir diyalog oluşturduk. Sivil toplum kuruluşları dahil bu samimi tavrımızla bizleri hep desteklediniz. Sizlerin desteği ile bu güne kadar yapılamaz denilen sayısız yatırımları hayata geçirdik. Bölgenin birisine yapılsın diğerine yapılmasın demedik. Her bölgeye hizmetlerimizi ulaştırdık. Birçok hizmeti kendi kaynaklarımızla kendimiz üretiyoruz. Beton santrali, Asfalt Plenti, Çakıl Ocağı ile tamamen bilimsel verilere dayanarak üretim yapıyoruz” dedi.Çözüm masasına gelen vatandaşların öneri ve görüşlerini dikkatle değerlendirdiklerini anlatan Başkan Yücel, “Çözüm masası bizim için belirleyici bir rol oynuyor. Çözüm masasına gelen öneri ve görüşler vatandaşlarımızın taleplerini öğrenmek ve ona göre plan yapmamıza vesile oluyor. Çünkü halkımızın her türlü önerileri bizim için önem arz ediyor. Bundan sonra da hizmetlerimiz artarak devam edecek. Samimi ve içten karşılamanız için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.İHA