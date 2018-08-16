- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 50 bine giren 73 Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) öğrencisi, velilerini ağırlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yeteneklerinizin ortaya çıkmasına vesile olmaya çalıştık, biz, belediyecilikten bunu anlıyoruz. Yüzümüzü ağarttığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dediSosyal kreşlerle eğitim ve bilgi merkezlerinin ardından 2015 yılında Muratpaşa Belediyesi’nce, üniversiteye hazırlanan gençler için hizmete açılan MURGEM öğrencilerinin başarı grafikleri sürekli yükseliyor. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren 686 MURGEM öğrencisinden 73’ü ilk 50 bine girdi. İlk 50 bine giren 73 öğrenci, velileri ile birlikte, teşekkür için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Öğrenciler, Başkan Uysal’a bir sürpriz yaptı. Öğrenciler, Başkan Uysal’la birlikte pasta keserek, doğum gününü kutladı.Ülkemizin, birbirini seven, sayan, geleceği sevgiyle, saygıyla, birlikte tanzim etmek isteyen, ilimle, irfanla, muasır uygarlığın üstünde üretim yapmak isteyen nesillere ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Uysal, “Yeteneklerinizin ortaya çıkmasına vesile olmaya çalıştık, biz; belediyecilikten bunu anlıyoruz. Sadece fiziki mekanlar, yol, park değil, bunları yapıyoruz. Sadece sosyal hizmet değil, bunları da yapıyoruz. Toplumu birleştirme kardeşleştirme, önemli günlerde bir araya getirme, bütün ayrımları aşma, bunu da yapıyoruz. Sizinle ilgili projemiz; yeteneklerinizin ortaya çıkarılması ve sizlerle dayanışma içine girmek. Toplumun bütün olarak birarada buluştuğu platformlar oluşturulmak” dedi.Velilere ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür eden Başkan Uysal, öğrencilere ise ‘Yüzümüzü ağarttığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Yolunuz açık olsun’ diye seslendi.Öğrenciler; ziyaret sonunda Başkan Uysal’la günün anısına fotoğraf çektirdi. Başkan Uysal; yeni üniversiteli MURGEM öğrencilerine içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unun da olduğu hediyeler verdi.İHA