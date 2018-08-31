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Başkan Uysal: “Yeni zaferler kazanmalıyız”

Başkan Uysal: “Yeni zaferler kazanmalıyız”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Başkan Uysal: “Yeni zaferler kazanmalıyız”   
 
 - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Büyük Zafer’in 96’ncı yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında “Elbette 96 yıl önce hep birlikte kazandığımız bu zaferi hep kutlayacağız ancak bize yeni zaferler gerekiyor. Bugünün dünyasında, bir ulusun her gün yeni zaferler kazanması gerekiyor ki ayakta kalsın, derli toplu kalsın, müreffeh yaşasın” diye konuştu.   
  Antalya, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, Cumhuriyet Meydanı’nda, Muratpaşa Belediyesi’nin Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu’yla birlikte düzenlendiği kutlamalarla yaşadı. Göksel’in sahne aldığı etkinlik için binlerce Antalyalı meydanı doldururken kutlamalar Kadim Dostlar Türk Halk Müziği grubunun konseriyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu’nu oluşturan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Cumhuriyet Meydanı’nın dolduran binleri selamdı. 
 
“Sonsuza kadar kutlayacağız” 
 Belediye Başkanı Uysal, Büyük Zafer’in bir milletin canını ve her şeyini ortaya koyarak vatanı kurtardığı gün olduğunu belirterek, “30 Ağustos, işte bunun yıl dönümüdür. Bu bayram kutlanmayacak da hangi bayram kutlanacak. Sonsuza kadar kutlayacağız” dedi. Ama artık Türkiye’nin yeni zaferler kazanması gerektiğini belirten Başkan Uysal, bugünün dünyasında bir ulusun ayakta, derli toplu kalması, müreffeh yaşaması için her gün yeni zaferler kazanması gerektiğini söyledi. 
 
 “Meydan vermeyeceğiz” 
 Öncelikle uluslaşma, milletleşme alanında yeni zaferlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Biri eline silah almış, emperyalizmin kumandasında coğrafyamızı bölmeye çalışıyor. Sanki coğrafyamız un ufak olunca insanlarımız daha mutlu olacak. Kimisi de televizyon ekranlarında milletimizi inançlara, kültüre, yaşam şekline, felsefeye göre zihinlerde bölmeye çalışıyor. Her ikisi de aynı derece de tehlikelidir.  Her ikisine meydan vermeyeceğiz” diye konuştu. 
 
 “İnşaatla kazanılacak bir zafer yok” 
 Başkan Uysal, Türkiye’nin eğitim, hukuk devleti, adalet, demokrasi ve ekonomi alanlarında zaferlere ihtiyacı olduğunun altını çizdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
  “Eğitim alanında dünyaya rekabet edecek, her biri Gazi Mustafa Kemal olan yeni kuşaklar yetiştirmemiz lazım. Bilimde, teknolojide en üst düzey kültür ve eğitime sahip yeni nesiller oluşturmamız lazım. Ama bu konuda istenen seviyede değiliz. Kafamız çok karışık, tersine karışık işlerle uğraşıyoruz. Hızla milletimizin, insanımızın geleceğine yönelik pozitif bilime dayalı eğitim sistemine geçmeye ihtiyacımız var. Eğitimde zaferler kazanmaya ihtiyacımız var. Hukuk devletinde, adalette, demokraside zaferler kazanmaya ihtiyacımız var. Her bireyimiz kendisinin hukukun güvencesinde hissetmeli. Ekonomide zaferler kazanmaya ihtiyacımız var. Üreten, üreteni teşvik edecek bir ekonomiye ihtiyacımız var. Sürekli dış borç alıp, inşaat yapıp zafer kazanma şansımız yok. Gençlerimiz için iş üretme, milletimiz için aş üretme şansımız yok.” 
 
 Binlerle birlikte söyledi 
 Başkan Uysal’ın konuşmasını “Her yer Dumlupınar, her gün 30 Ağustos, her vatan evladı Gazi Mustafa Kemal. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” sözleriyle tamamlarken konuşmanın ardından Göksel sahne aldı. Göksel, konserde, Zülfü Livaneli’nin 50’nci sanat yılı anısına çıkan albümde de söylediği ‘Karlı Kayın Ormanı’ isimli şarkıyı meydanını dolduran binlerle birlikte seslendirdi. 
 
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İHA                     
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ISPARTA HABER
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