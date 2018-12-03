Başkan Uysal, ‘Tarımda plansızlığa parantez açıyoruz’

İleri teknolojili sera

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 18’inci Growtech Eurasia Fuarı kapsamında düzenlenen ‘Sera Akademisi’ tanıtım ve protokol imza töreninde tarım sektörünün tüm yükünün işletmelerin, çiftçinin, üreticinin sırtında olduğunun belirterek, “Strateji yok, planlama yok, gelecek yok. Ortada bir genel kamusal ortak payda oluşturacak kurum yok. Kuracağımız Sera Akademisi’yle mevcut duruma bir parantez açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.Tarım sektörünü buluşturan dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtevh Eurasia, Muratpaşa Belediyesi ve Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) tarafından örtü tarımın başkenti Antalya’da, Ermenek Mahallesi’nde kuracağı 2 bin metrekarelik sera akademisini desteklediğini açıkladı. ANFAŞ EXPO Center’da dün açılışı gerçekleştirilen ve 1 Aralık’a kadar devam edecek fuarda akademiyle ilgili tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, kurulacak sera akademisiyle aslında tarım sektöründe kamusal müdahalenin eksikliğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi. “Kamusal organizasyon ve müdahalenin çok eksik olmasına alıştığımız için tarımda, kamudan hiçbir şey beklemiyoruz” diyen Başkan Uysal, uzun yıllardır devam eden bu durumun sektörün ne yerel ne de genel kamu yönetiminden bir beklenti içine girmemeyi öğrettiğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:“Adeta işletmelerimiz ‘Kamu gölge etmesin başka ihsan istemiyiz’ duruşu içinde kendi kaderiyle yoluna devam ediyor. Oysa dünyanın en liberal ülkelerinde, serbest piyasanın en sınırsız uygulandığı ülkelerde dahi kamunun bütün sektörlere düzenleyici ve destekleyici katkıları var. Ama Türkiye’de üreticilerimizin o yıl ki tercihleri, ne pazar perspektifine ne de rakip üreticilerin durumuna dayanıyor. Hiçbir şekilde bizim üreticimizin ürün deseni oluşturmasında bunlar etkili olmuyor. Bu taramayı yapması gerekenler, hem pazarın hem de rekabet içinde bulunduğumuz üretim piyasaların durumunu çiftçimize raporlayıp stratejisi oluşturması gereken kurumlar işini yapmıyor.”Tarım sektörünün tüm yükünün işletmelerin, çiftçinin, üreticinin sırtında olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Strateji yok, planlama yok, gelecek yok. Ortada bir genel kamusal ortak payda oluşturacak kurum yok” dedi. Muratpaşa Belediyesi olarak SERKONDER’le kurulan işbirliğinin mevcut duruma bir parantez açma olduğunu belirten Başkan Uysal, Antalya’nın tarımda mevcut potansiyelinin çok azını hayata geçirebildiğini söyledi. Ermenek Mahallesi’nde 2 bin metrekare alanda kurulacak sera akademisinin ileri teknolojiye sahip ve hedef kitlesinin kadın üreticiler olacağını belirten Başkan Uysal, “Aslında kamunun sektöre bakış açısında bir miktar değişikliğe neden olabilmeyi hedefliyoruz” dedi.Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından SERKONDER ve Muratpaşa Belediyesi arasında ‘sera akademisi’ kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.İHA