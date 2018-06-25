Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu eşi Ümran Uysal’la birlikte oyunu Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu’nda kullandı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, oylarını kullanmak için günün erken saatlerinde Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu’na geldi. Başkan Uysal, oy verme öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Uysal ailesi, bir süre sıra bekledikten sonra 1130 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Başkan Uysal, oy verme işleminin ardından Türkiye’ye sevgi, barış, kardeşlik getirmesini temennisinde bulundu. Seçime ilginin son derece yüksek olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Bu ilgiyle birlikte vatandaşlarımız, barış ve huzur içerisinde iradesini sandığa yansıtabiliyor. Ama şunun unutmamak lazım sonuç ne olursa olsun ortak hayat, ortak yaşam devam edecek. Toplumuzun demokratik olgunluğundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.İHA