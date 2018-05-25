Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek’te düzenlenen iftar programında, mahallede tapu sorununun büyük oranda çözüldüğünü belirterek, “Yasal imkanlar neyse yapacağım’ dedim ve yaptım. Attığımız taş yerini buldu. Elimizde olanı sonuna kadar yaptık” dedi.Muratpaşa Belediyesi, Ramazan’ın 6’ncı gününde iftar sofrasını Ermenek Mahallesi’nde kurdu. Bin 500’ün üzerinde mahalle sakinin katıldığı iftar programı, Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı eğlencelerle başladı.Belediye Başkan Yardımcısı Murat Şimşek ve birim müdürlerinin de katıldığı iftar programında Başkan Ümit Uysal’ı mahalle muhtarı Hüseyin Elmalı karşıladı. Başkan Uysal sıraya girdi, iftar yemeğini aldı ve dualar eşliğinde komşularıyla birlikte orucunu açtı.Başkan Ümit Uysal, Muratpaşa’da belediyecilik hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine eşit ulaştığını belirterek, “Bütün bu hizmetler torpilsiz olarak tüm komşularımıza ulaşıyor. 444 80 07. ‘Alo’ dediğiniz anda belediyeyi ayağınıza getirebiliyorsunuz. Torpil, tanıdık hiçbir anlamı yok. İnsan olmak bizde en büyük torpil” diye konuştu.Başkan Uysal, tapu sorunun yaşandığı mahallede, yasaların el verdiği bütün imkanları kullanarak, kanunları ihlal etmeden açık ihale yöntemiyle sorunun çok büyük oranda çözüldüğünü söyledi. Başkan Uysal, “Komşularımızın büyük oranda tapularına kavuştu. Az sayıda komşumuz kalmıştı içimizde yara. Kanunu çıktı şimdi onlara ihalesiz verme imkanı olacak. İnşallah yönetmeliği de en kısa sürede çıkar. Yerel seçim sürecinde tapu vaad etmeyen tek aday bendim. Allah muhafaza oy için üç günlük dünyada yalan söylemeye değmez. ‘Yasal imkanlar neyse yapacağım’ dedim ve yaptım. Attığımız taş yerini buldu. Elimizde olanı sonuna kadar yaptık” dedi.İHA