Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan antik Lyrboton Kome’de zeytinyağı festivali yapmak istediklerini bildiren Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır’a Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’den tam destek geldi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu. Tütüncü’yü Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül ile Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan’ın ağırladı. Kepez Belediyesi ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Çandır, “Ne zaman işbirliği yapmak istesek her türlü desteği veriyorsunuz. Teşekkür ederiz” dedi. YÖREX’in hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çandır, 2 yıldır çeşitli nedenlerden dolayı yapılamayan Çiçek Festivali’ni önümüzdeki yıl mayıs ayında yapma hedefinde olduklarını anlattı.Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan antik Lyrboton Kome’de zeytinyağı festivali yapmak istediklerini bildiren Ali Çandır, Pamfilya döneminden bu yana bu topraklarda var olan zeytinyağı sektörünü canlandırmak istediklerini dile getirdi. Tavşan Yüreği zeytine coğrafi işaret aldıklarını, tavşan yüreği zeytinyağına da coğrafi işaret almak istediklerini bildiren Ali Çandır, yine bölgeye has Beylik zeytini için de coğrafi işaret çalışması yürüttüklerini kaydetti. Çandır, “Bölgemize has iki zeytin çeşidimiz var. Bunlar son derece kaliteli çeşitler. Bölgeye yaygınlaştırılmasıyla zeytin ve zeytinyağ sektöründe kaliteyi yakalayacağız. Bunun ekonomik dönüşümü üreticimiz için çok iyi olacak” diye konuştu.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Borsa’nın yönetimine yeni dönemde başarılar diledi. Kent ekonomisinin gelişimi için faydalı projeler yürüten yapan Borsa yönetimine teşekkür eden Tütüncü, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in çok iyi bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Çiçek Festivali’nin kent için iyi bir festival olduğunu söyleyen Tütüncü, Belediye olarak festivale her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Tütüncü, Kepez Belediyesi sınırlarında olan antik Lyrboton Kome’nin bir dönem zeytinyağ merkezi olduğuna dikkat çekerken, alanı ayağa kaldırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tütüncü, Lyrboton Kome’de zeytinyağı festivalinin çok iyi bir fikir olduğunu belirterek, “Bir zamanlar zeytinyağının merkezi olan alanda mutlaka Zeytinyağ Festivali’ni düzenlemeliyiz” dedi.İHA