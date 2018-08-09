- Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda hem muhabir hem de Büyükşehir Belediyesi’nin protokol sunucusu olarak görev yapan Tevfik Altın, bir süredir nişanlı olduğu Zeynep Tola ile nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhını Başkan Menderes Türel kıydı ve mutluluklar diledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in programlarında sunuculuk ve aynı zamanda Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda muhabir olarak görev yapan Tevfik Altın, bir dönem Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda Etkinlik Koordinatörü olarak görev yapmış olan Zeynep Tola ile hayatını birleştirdi. Bir süredir nişanlı olan Tevfik Altın ve Zeynep Tola çifti, özel bir tarih olan 08.08.2018’de Büyükşehir Belediyesi nikâh salonunda düzenlenen törenle bir ömür boyu mutlu olmak için evet dedi.Tevfik ve Zeynep çiftinin nikâhını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. Başkan Türel, “Sevgili Zeynep ve Tevfik’i hep birlikte mutluluk yolculuğuna uğurlamak için bir aradayız. Bütün törenlerimizde Sevgili Tevfik, çok güzel şeyler söyleyerek beni sahneye davet eder. Ben de o coşkuyla konuşmamı yaparım. Bugün de ne mutlu bana ki sevgili Tevfik’i anons etme fırsatı nasip oldu. Tevfik’in nikâhını kıymaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.Başkan Türel, daha sonra Tevfik Altın ve Zeynep Tola çiftine “Bir ömür boyu mutlu olmak için birbirinize eş olmak istiyor musunuz?” sorusunu sordu. Tevfik Altın ve Zeynep Tola çifti güçlü bir evet diyerek ömür boyu mutlu olmak için yanıt verdi. Zeynep Tola evet yanıtı ile birlikte Damat Tevfik Altın’ın ayağına basarak geleneği yaşattı. Başkan Türel, bunun üzerine ‘birbirinizin ayağına basın ama damarınıza basmayın’ öğüdünde bulundu.Nikâh akdinin ardından Başkan Türel, evlilik cüzdanını gelin Zeynep Tola’ya teslim etti ve çifte mutluluklar diledi.İHA