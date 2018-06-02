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Başkan Türel: "Gündoğmuş sürgün yeri değildir"

Başkan Türel: "Gündoğmuş sürgün yeri değildir"
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Başkan Türel: "Gündoğmuş sürgün yeri değildir"   
  - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gündoğmuş ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.   
  - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:   
  - "2014 yılında yeni Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdiğinde‘Buralarda kendi ekiplerimizi kuracağız’ dedik. Ne yaptık? Büyükşehir Belediyesi’nden deneyimli arkadaşlarımızı buralarda görevlendirdik."   
  - " Aman yarabbi. Bana neler söylemediler. ‘Sen personelini Gündoğmuş’a nasıl sürgün edersin’ dediler, Gündoğmuş sürgün yeri değildir, Gündoğmuş Antalya’nın cennet köşesidir."   
 
- Gündoğmuş halkıyla birlikte iftar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, muhalefetin 2014 yılında Gündoğmuş’u“sürgün yeri”diye adlandırdığını hatırlatarak, “Şimdi o Gündoğmuş’a sürgün yeri diyenleri buralara geldiklerinde, ‘Ya sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak Gündoğmuş’a sürgün yeri demiştin, hangi yüzle oy istemeye geliyorsun’ demeniz lazım. Herkes haddini bilecek. Gündoğmuş’un sürgün yeri olmadığını, Gündoğmuş’un Antalya’nın cennet köşesi olduğunu dosta düşmana hep birlikte göstereceğiz” dedi.   

  Türel, iftarını vatandaşla birlikte  Gündoğmuş ilçesinde açtı. Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftara Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar sofrasında Gündoğmuş halkına seslenen Başkan Türel, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 
  Ülkeyi bölmek isteyen güçlere karşı her zaman uyanık ve hazır olunması gerektiğine dikkat çeken Türel, “Yakın tarihimizde önce Gezi olayları, sonra 17-25 Aralık, şimdi Amerika’nın etekleri altına sığınanlar komploları ile bizi gerileteceklerini sandılar. Dimdik duruşumuzla oyunlarını bozduk. Ülkeyi bölmek için hendek siyaseti ile teröristleri şehirlere, kasabalara indirdiler. Türk askerinin, polisinin tunç yumruğu ile karşılaştılar. Son çareleri silaha sarılmak oldu. Bundan da çekinmediler. 15 Temmuz’da darbe girişimde bulundular. Ancak karşılarında büyük lider ve büyük milleti unutmuşlardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimiz darbenin karşısında dimdik durdu” dedi. 

  Konyaaltı vatandaş kaynıyor 
  Başkan Türel, hem Türkiye’de hem de Antalya’da birilerinin sürekli ‘yaptırmayız politikası’ uyguladığını belirterek, “Antalya’da Konyaaltı Sahili muhteşem oldu. Mutlaka görmelisiniz.‘Ben burayı yapacağım’ dediğimde muhalefet ne dedi? ‘Menderes Türel halka sahili kapatacak’ dedi. Dertleri yaptırmamak. Şimdi o halka ‘kapatacak’ dedikleri Konyaaltı’nı gelsinler bir görsünler. Vatandaş kaynıyor. Biz yapmaya çalışıyoruz, birileri yaptırmamaya çalışıyor. Olsun. Bizim gücümüz millet. Allah’ın izni ile sizlerin destekleri ile biz Gündoğmuş’umuza da Antalya’mıza da ülkemize de o muhteşem projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 
  Başkan Türel, senelerdir Gündoğmuş’un sıcak asfalt beklediğine dikkat çekerek,“Gündoğmuş bizim dönemimizde ilk defa sıcak asfaltla tanıştı. Kültür Merkezi 5 yıldızlı otel gibi.Proje içinde her şey var. Konaklamasından, yaşlı bakım evlerine, ASMEK’lere kadar her şey içerisinde olacak. Gündoğmuş’a bu güzellikler yakışır. Asfalt, su çalışmaları, senelerdir gelmeyen bu hizmetler şimdi geliyor. Sizin sayenizde geliyor” dedi. 

  ‘Gündoğmuş Antalya’nın cennet köşesidir’ 
  Büyükşehir Belediyesi olarak Gündoğmuş’ta kişi başına yatırım miktarının diğer ilçelerden kat kat fazla olduğunu anlatan Başkan Türel,şöyle konuştu: “2014 yılında yeni Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdiğinde‘Buralarda kendi ekiplerimizi kuracağız’ dedik. Ne yaptık? Büyükşehir Belediyesi’nden deneyimli arkadaşlarımızı buralarda görevlendirdik. Aman yarabbi. Bana neler söylemediler. ‘Sen personelini Gündoğmuş’a nasıl sürgün edersin’ dediler. Ayıp. Gündoğmuş sürgün yeri değildir, Gündoğmuş Antalya’nın cennet köşesidir. Ben memur olsam beni gönderseler de Gündoğmuş’ta ben çalışsam diyorum. Ama şimdi ‘Gündoğmuş’a sürgün yeri’ diyenler, seçim geldi ya sizden oy istemeye geliyorlar buralara. Onlar sizi seçimden seçime hatırlar. Siz her zaman bizim gönlümüzdesiniz. Şimdi o Gündoğmuş’a sürgün yeri diyenler buralara geldiklerinde, ‘Ya sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak Gündoğmuş’a sürgün yeri demiştin, hangi yüzle oy istemeye geliyorsun’ demeniz lazım. Herkes haddini bilecek. Gündoğmuş’un sürgün yeri olmadığını, Gündoğmuş’un Antalya’nın cennet köşesi olduğunu dosta düşmana hep birlikte göstereceğiz. Bütün bu hizmetler sizin sayenizde oluyor. Sizin desteklerinizle oluyor. Destek sizden hizmet bizden, gerisini merak etmeyin.” 

  Türel muhtarlarla buluştu 
  Başkan Türel, Gündoğmuş Belediyesi’nde ilçeye yapılan yatırımlar ve taleplerle ilgili muhtarlarla bir toplantı yaptı. Ülke gündemini değerlendiren Başkan Türel,  “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, bakanlarımız ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle Gündoğmuş’umuza gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Sizin ameleniz olarak çalışıyoruz.  Biz size ne söz verdiysek yerine getirdik. Bizim sözümüz senettir. Sizler de mahallelerinizde kanaat önderlerisiniz. Bugünkü Türkiye’nin fotoğrafını çok iyi anlatın. Bugünkü mesele memleket meselesidir. Biz Gündoğmuş’u seviyoruz, Gündoğmuş göğsümüzü kabartıyor” dedi. 

  Başkan ve muhtarlardan teşekkür 
  Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren de, Başkan Türel’e ilçeye yaptığı yatırımve hizmetler nedeniyle teşekkür ederek, “ Ankara’ya gidiş gelişlerimizi büyük oranda azalttınız. İlçemize yapmış olduğunuz yatırım ve hizmetlerinizden çok memnunuz. İnsanlar çeşmesinden suyu aktığı zaman, bahçesine bağına rahatlıkla ulaşabildiği zaman mutlu oluyor. Yol ve su konusunda büyük katkılarınız için teşekkür ediyoruz” dedi. Gündoğmuşlu muhtarlar da, Başkan Türel’e hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. 
 
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İHA
                                         
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